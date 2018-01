Az előrejelzések szerint a mára virradó éjszaka Románia déli és délkeleti részén, majd ma délutántól az ország más területein is havazásra, havas esőre vagy esőre kell számítani, a lehulló csapadék mennyisége meghaladja a 15–20, elszórtan – főleg délnyugaton és a hegyvidéken – a 30 litert is négyzetméterenként. A szerdára virradó éjszaka a Nyugati- és a Keleti-Kárpátokban, majd a szerdai nap folyamán a Déli-Kárpátokban is vastag hóréteg képződhet. A nyugati országrészben felerősödik a szél, 50–55 km/órás, a hegyvidéki térségekben 70–80 km/órás széllökésekre kell számítani.