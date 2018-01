Kétséges az újraalapítás (Marosvásárhelyi iskolaügy)

Liviu Pop megjegyezte: az intézmény létrehozásáról szóló törvény februárban kerül a szenátus elé. Ezt azonban az elfogadása után meg lehet támadni az alkotmánybíróságon, és ennek következtében megtörténhet, hogy a szeptemberi tanévkezdésig nem sikerül rendezni a marosvásárhelyi iskola ügyét. A tárcavezető azonban azt is hozzátette, hogy miniszteri rendelettel is létre lehet hozni a tanintézetet, ha a helyi önkormányzat ezt kéri, és az önkormányzat tulajdonosa vagy bérlője az iskolaépületnek. Megjegyezte, erről a lehetőségről tájékoztatta Dorin Florea polgármestert, és várja a válaszát. A miniszter hangsúlyozta: a tárca mindenképpen a tanulók érdekeit tartja szem előtt. Azt is kiemelte, hogy a Szociáldemokrata Párt, melyhez ő maga is tartozik, támogatja a marosvásárhelyi iskolaügy rendezését.

A korrupcióellenes ügyészség 2016 októberében kezdte vizsgálni a Római Katolikus Gimnázium 2014-es létrehozásának körülményeit, és 2017 szeptemberében vádat emelt ez ügyben Ştefan Someşan volt főtanfelügyelő és Tamási Zsolt volt iskolaigazgató ellen. Az ügyészségi vizsgálatnak és az iskola létrehozásának a részleteit rögzítő tanfelügyelőségi határozat bírósági felfüggesztése vezetett oda, hogy a Római Katolikus Gimnázium a 2017-es tanévkezdéstől megszűnt önálló intézményként működni. Diákjai továbbra is ugyanabban a – római katolikus egyház tulajdonában levő – épületében kezdhették meg a tanévet, ahol korábban is tanultak, de ehhez már a magyar tannyelvű Bolyai Farkas Gimnázium biztosította a szervezeti keretet.

A magyar kormány 2017 szeptemberében bejelentette: a tanintézet jogi státusának megszűnte miatt vétót emel Románia OECD-csatlakozása ellen, majd később, amikor Liviu Dragnea, a Szociáldemokrata Párt elnöke biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt az iskola újraalapításáról, Magyarország visszavonta a kilátásba helyezett vétóját.