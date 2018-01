Rajoy nem látja Puigdemontot elnökként

Még ha a katalán parlament újra is választaná Carles Puigdemont leváltott elnököt, Brüsszelből nem tudná betölteni hivatalát, anélkül pedig nem alakulhat meg az új kormány sem – mondta a spanyol miniszterelnök tegnap Madridban a kormányzó konzervatív Néppárt országos vezetőtestületének ülésén. Rajoy abszurdnak nevezte, hogy Puig­demont a távolból akar ismét elnök lenni. Érvelése szerint a szenátus döntése alapján addig a spanyol kormány irányítja Katalóniát, amíg nem alakul meg az új kormány. Ez azonban nem következhet be, amíg az új elnök nem foglalja el posztját „fizikailag” is.