Lemondott a kormányfő

Elődjéhez, a tavaly júniusban leváltott Sorin Grindeanuhoz hasonlóan Mihai Tudose is a párt elnökével, Liviu Dragneá­val került konfliktusba. A zárt ajtók mögött zajlott, több mint öt órán át tartó pártülésen 59-en szavaztak Tudose leváltására, amit csak négyen elleneztek és négyen tartózkodtak. A bizottsági ülésről való távoztában maga a politikus jelentette be lemondását. Tudose azt mondta: fegyelmezett tagja az SZDP-nek: a párt bízta meg, az is váltja le, nem akar pártszakadást. Hozzátette, nem fogja biztosítani az ügyvivő kormányfői tisztséget, a következő kormány kinevezéséig Paul Stănescu miniszterelnök-helyettest javasolja a párt ügyvivőnek, de nem biztos, hogy ezt az államfő elfogadja. A miniszterelnök lemondása ugyanis az SZDP politikai ellenfelét, Klaus Iohannist hozza helyzetbe, akit az alkotmány nem kötelez arra, hogy harmadszor is a legtöbb parlamenti mandátummal rendelkező párt jelöltjét bízza meg kormányalakítással.