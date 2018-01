Időterelő – csillagtúrák külső és belső dimenzióinkban

Ezzel a címmel tartanak bemutató foglalkozást Sepsiszentgyörgyön az unitárius egyház konferenciateremében ma 18 órától a Kalibáskő Gyermekvilág Egyesület szervezésében. A bemutatón betekintést nyújtanak abba a rendezvénysorozatba, ahol előadások, műhelymunkák, ki­rándulások, önismereti-dramatikus játékok, alkotótevékenységek, csoportos és egyéni beszélgetések formájában történik a téma körüljárása.

Személyes létünket meghatározza az idő minősége, amelyben éppen élünk. Van, amikor elemünkben vagyunk, érezzük a haladást, a fejlődést, máskor nehézségekkel találkozunk, elbizonytalanodunk vagy elakadunk. Megtanulni tájékozódni az időben annyit tesz, mint kiterjeszteni tudatosságunkat, és együtt áramolni a mindenség erőivel, tudatosabban venni részt életünk alakulásában, önmagunk és környezetünk formálásában.

Régi korokban meghatározó jelentősége volt az emberek életében a kozmikus és földi történések rendjének, mivel a harmóniát úgy értelmezték, mint személyes létezésük össze­hangolását az önmaguknál nagyobb rendszerekkel, egységekkel és végső soron a mindenséggel. Ezt a tudást rögzítették a csillagvallásokban, a kalendáriumokban, népmesékben is. Mindazok az archaikus szintézisek, amelyekben akkor összefoglalták a világról szóló tudásukat, a hagyományokat, a mai emberekre is ugyanúgy érvényesek, még akkor is, ha közben létezésünk keretei nagyon megváltoztak. Bármennyire elszakadtunk a természettől, a közösségi élettől vagy akár saját természetünktől, lelkünkben mindig ott él a vágy az egységre, és folytonosan küldi nekünk a jelzéseket a visszakapcsolódásra. Ezt a visszatalálást és tudatos jelenlétet hivatott segíteni az a rendezvénysorozat, amelyen lehetőség adódik betekinteni saját lelki alkatunk és térbeli-időbeli meghatározottságunk összefüggéseibe, és körvonalazni az ebben rejlő kihívásokat, fejlődési lehetőségeket.



Zene

A BRASSÓI TRANSILVANIA TUDOMÁNYEGYETEM ZENETAGOZATÁNAK diákjai lépnek fel ma 18 órától az Árkosi Művelődési Központ Bástya Termében Sepsiszentgyörgyön az Olt utca 6. szám alatt: Péter Ervin, Kakasi Nóra – fuvola, Hanna Denise Hoos – hegedű, Carmen Vieru – brácsa, Simon Boglárka – cselló, Sinka Melinda, Deac Helga Melinda, Diana Georgiana Ichim, Iulia Reitu-Ambrus Sándor – zongora. Zongorán kísér Mihaela Gina Pavel adjunktus. Irányító tanárok: Hanke Katalin és Filip Ignác. Műsoron: Bach-, Haydn-, Beethoven-, Schubert-, Liszt-, Casella- és Ibert-művek.



Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi magyar színház ma 18 órától a nagyteremben Carlo Goldoni Chioggiai csetepaté elődását játssza Sardar Tagirovsky rendezésében.



Hitvilág

BOLDOG ÖZSÉB-BÚCSÚ KÉZDIVÁSÁRHELYEN. Szombaton ünneplik a kézdivásárhelyi Boldog Özséb-plébániatemplom búcsúját. A főpásztori szentmise tizenegy órakor kezdődik.



Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi mai programja: 16-tól Bullet Head román felirattal; 16.30-tól Insidious: Az utolsó kulcs román felirattal; 18-tól The Disaster Artist román felirattal; 18.45-től Kicsinyítés magyar felirattal; 20.30-tól Hawaii; 21.15-től The Commuter – Nincs kiszállás (angol–amerikai thriller, 104 perc, 2018) román felirattal. * Az országos Orange-szerda-programban szerdán a vásárlók egy jegy áráért kettőt kapnak. Az Orange-filmjegyet igényelhetik telefonon is, részletek a www.orange.ro/film honlapon. * Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Ház nagytermében ma 13 és 19 órától a 2017-es Kincsem című magyar romantikus kalandfilmet vetítik. Jegyár: 15 lej.



Ingyenes ügyintézés

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai ma 16–18 óráig Málnáson a polgármesteri hivatalban, 18–20 óráig Málnásfürdőn az iskolában fogadják az érdeklődőket. Az igénylőknek segítenek a magyar állampolgárság kérelmezésében, a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérvényezésében, az útlevél igénylésében, regisztrációval, anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben és dossziék összeállításában is. A fordítás és az igazolványkép elkészítése díjmentes.



Heti sürgősség

A Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház sürgősségi osztályán január 8. és 15. között 642 esetet láttak el, 192 alkalommal a beutalás mellett döntöttek. A panaszok természete: 64 szív- és érrendszeri, 68 ideggyógyászati, 56 sebészeti, 222 belgyógyászati, 82 gyerekgyógyászati, 43 nőgyógyászati, 30 pszichiátriai, 77 ortopédiai sürgősség. 17 szülést bonyolítottak le: 6 lány és 11 fiú jött a világra. Közúti balesetben szerzett sérülésekkel 7 személyt, erőszakos cselekmények nyomán szerzett sérülésekkel 3 személyt, ittas állapot miatt 5 személyt részesítettek kezelésben.



Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Gróf Mikó Imre utcai 129-es Dona (telefon: 0372 407 129, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961) gyógy­szertár teljesít szolgálatot.



Röviden

ÁRAMSZÜNET. Sepsiszentgyörgyön ma 8–10 óráig a 4-es transzformátorállomás körzetében: az 1918. december 1. úton a Sugás vendéglőtől a polgármesteri hivatalig (Sugás vendéglő, Ferdinánd Panzió, Central vendéglő, polgármesteri hivatal, Tribel) és a Csíki utcától a Bodok Szállodáig (Dona gyógyszertár, OTP Bank), a Szabadság téren a polgármestri hivataltól a Gróf Mikó Imre utcáig (Tamási Áron Színház, bábszínház, Irish Pub, Mikó cukrászda), a Csíki utcában a központtól a Debren-patakig (Mamut, Erdélyi csárda stb.); Csernátonban csütörtökön 9–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. január 18-án, csütörtökön 8–19 óráig javítási munkálatok miatt felfüggeszti az ivóvízszolgáltatást Kovásznán az Ősz, Keskeny, Víz és Körte utcában, illetve a Cuza Vodă utcában a Tudor Vladimirescu és a Mihai Eminescu utca közötti szakaszon. A munkálatok befejezése után a szolgáltatott ivóvíz zavaros lehet.

LAKOSSÁGI FÓRUM. Kulcsár-Terza József, a Magyar Polgári Párt Kovászna megyei elnöke, parlamenti képviselő ma 18 órától lakossági fórumon beszámolót tart parlamenti tevékenységéről Sepsiszentgyörgyön a Míves Házban.

JOGI SZOLGÁLAT. Szerkesztőségünkben ma 13–15 óráig Ba­logh Klára jogtanácsos fogadja a jogi tanácsot igénylőket. A szolgáltatás ingyenes.