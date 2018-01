Elhunyt a The Cranberries énekesnője

Negyvenhat éves korában meghalt Dolores O’Riordan, az ír The Cranberries énekesnője (fotó) – írja a Telegraphra hivatkozva a Hvg.hu.



Az énekesnő menedzsere hétfőn közleményben tudatta a halálhírt. Mint írta, hirtelen érte a halál O’Riordant Londonban, ahol egy felvételen dolgozott. A Daily Mail szerint a hotelszobájában halt meg, de a halál oka egyelőre ismeretlen.

Írország elnöke, Michael Higgins az énekesnő halálhíre hallatán azt mondta: Dolores O’Riordan óriási hatást gyakorolt az ír és a nemzetközi popzenére, halála pedig nagy veszteség az ír zene, az ír zenészek és előadóművészek számára – közölte a Rolling Stone, mely még 1995-ben azt írta a Cranberriesről, hogy „Írország legnagyobb zenei exportcikke a U2 óta”.

A Cranberries 1989-ben alakult The Cranberry Saw Us néven; az eredeti énekes 1990-ben kilépett, O’Riordan pedig hirdetés útján került az együttesbe, amely Cranberries néven 1991-ben jelentette meg bemutatkozó hanganyagát, az Uncertain című lemezét. Egyik legismertebb slágerük az 1994-ben született Zombie című daluk.