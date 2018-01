A sürgősségek éve (Visszapillantó /3./ )

Május

Hulladékgazdálkodás. Aláírták a Maksa mellett, a lécfalvi területen épült hulladéklerakó működtetéséről szóló szerződést. A közbeszerzési eljárás nyertesének, az ECO Bihar Kft.-nek be kell szereznie a megfelelő engedélyeket. A szerződés csupán a lerakó működtetéséről szól, a hulladékbegyűjtés továbbra is a bejáratott módszerrel folyik, a hulladékelhordás ára nem változik.

Lakópark. Jóváhagyta Sepsiszentgyörgy önkormányzata az Olt utcában magánbefektetésként létesülő, Fortuna Park nevű tömbházlakások területrendezési tervét.

Székely Fesztivál. Gyergyószék települései voltak a díszvendégei a budapesti Millenáris Parkban szervezett harmadik Székely Fesztiválnak. A székely ételek, italok, kézművestermékek mellett kulturális programokkal vár­ták a látogatókat. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter szerint az első évi 20 ezres, majd a tavalyi 30 ezres látogatószám után idén tovább nőhet az érdeklődés, bár lassan a helyszín befogadóképességének határait feszegetik. „Ez a rendezvény Székelyföld találkozása Budapesttel” – fogalmazott.

Saját márka. Bemutattuk Szabó Annamária vállalkozót, aki Marikó névvel másfél évvel ezelőtt jelent meg táskáival a kézdivásárhelyi Őszi sokadalomban. A márkaépítés útja nem könnyű, kell hozzá egy adag őrült hit, hogy valaki ötvenkét évesen saját márkás terméket próbáljon bevezetni a piacra – vallotta a tervező-kivitelező. A kis műhelyben hátizsákok, válltáskák, biciklitáskák, övtáskák készülnek.

Növekedés. Az Európai Unió tagállamai közül Románia jegyezte a legnagyobb gazdasági növekedést 2017 első negyedévében: 5,6 százalékkal emelkedett a bruttó hazai termék (GDP). Az EU statisztikai hivatala (Eurostat) adatai szerint az euróövezetben 1,7 százalékos volt a gazdasági növekedés az azelőtti év ugyanezen időszakához képest, míg az Európai Unió egészében átlagban 2 százalékos bővülést regisztráltak.

Magyarországi támogatás. Vajdaság és Kárpátalja után Erdélyre is kiterjeszti a magyar közösségek megerősítését szolgáló gazdaságfejlesztési programjait a magyar kormány. A Mezőség Maros megyei részét felölelő első, egymilliárd forintos keret­összegű mintaprogram beindítását Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára jelentette be Marosvásárhelyen.

Újra túlfűtött. A román gazdaság a növekvő ciklus közepe táján jár, túl a csúcsponton, ami azt jelenti, hogy lelassul a gazdasági növekedés – értékelte Bálint Csaba bankszakember egy makrogazdasági beszélgetés során. Kifejtette: a fogyasztás megugrik, de egy-két év alatt vissza­áll, a költségvetési hiány azonban nagyobb lesz, és ez aggasztó. Románia államadóssága 2008-tól 2016-ig a GDP 15 százalékáról majdnem 40 százalékra dagadt. A román gazdaság területi elosztásban nem kiegyensúlyozott.

Háromszéki növekedés. Háromszék gazdasága az országos átlagot meghaladóan, 5,5 százalékkal gyarapodott. Amíg az Országos Előrejelzési Hivatal megyékre lebontott adatai szerint a legjobban bővülő Máramaros, Kolozs és Fehér megye 6,2, 6, illetve 5,8 százalékos emelkedést ért el, addig Călărași megye gazdasága 1,6, Brăila 2,2, Gorj és Szilágy megye 2,3 százalékkal termelt többet, mint egy évvel korábban. Hargita 5,7 százalékos GDP-növekedéssel a negyedik, Háromszék pedig – megelőzve Bukarestet is – Bákóval, Iași-sal és Karánsebessel „holtversenyben” az ötödik helyen áll.



Június

Helyi partnerség. Berszány Tibor, a Bertis-vállalatcsoport tulajdonosa a több lábon állás szükségességét hangsúlyozta lapunkban. Tevékenysége példázza azt, hogy működőképes a modell, amely a „mindannyian ugyanabba a nagy családba tartozunk” elvet érvényesíti. Ezért a helyi szolgáltatóknak, partnereknek akár 10–15 százalékkal is hajlandó többet fizetni.

Első lakbér. Hatályba lépett az Első lakbér néven ismertté vált program. Az állami támogatással a munkaügyi hivataloknál regisztrált álláskeresők élhetnek, akik lakhelyüktől 50 kilométernél távolabb vállalnak munkát, és ennek érdekében el is költöznek, azaz lakhelyük is megváltozik. Ezzel járó költségeik – lakbér, közműszámlák – fedezésére 36 hónapig igényelhető a havi legtöbb 900 lejes támogatás, ennek feltétele, hogy az igénylő teljes munkaidőre, legkevesebb 12 hónapra szóló munkaszerződést köt.

Mélyponton a lej. Ötéves negatív csúcsot döntött meg az euró árfolyama. A lej legutóbb 2012 augusztusában volt ennyi­re gyenge az uniós valutához képest. A jegybank hivatalos árfolyama szerint egy euró 4,595 lejt ért. A kormányválság kirobbanása óta, egy hét alatt 0,34 banit gyengült a lej, s előrejelzések szerint az euró hamarosan átlépheti a 4,60 lejes lélektani határt. (Ez év végére meg is történt.)

Önerőből. Talán nincs is olyan gazdasági kihívás, amelyet a háromszéki cégek, a gazdasági közösség ne tudna saját erőből megvalósítani – nyilatkozta Fleckhamer Ottó. Az Elco Rt. tulajdonos-vezetője szerint olyan erőforrásaink vannak, amelyek az önellátást nagy százalékban tudnák biztosítani, még energetikai szempontból is. A fejlesztések is megvalósíthatóak a helyi cégek bevonásával az alapkőletételtől a vezérléstechnikáig. Egy egészséges versenyszférában ezek a cégek megállnák és meg is állják a helyüket. A cégek össze­fogása gazdasági, társadalmi-szociális, munkaerőpiaci és környezetvédelmi szempontból egyaránt egészséges környezetet tud kialakítani.

Új kormányprogram. A kényelmes többséggel beiktatott új kormány programja rendkívül sok változást ígért (ezekből legtöbb jelentős módosítással vagy egyáltalán nem valósult meg – szerk. megj.) Néhány kitét: 2018. január elsejétől összesen legfeljebb 50-féle adó, illeték és járulék lesz, a lakosságnak legfeljebb 10-féle adót és illetéket kell majd fizetnie; a gazdasági társaságok legfeljebb 40-féle adó és illeték fizetésére lesznek kötelesek; a képzettség szintjétől függően differenciált minimálbért vezetnek be, ami robbanásszerűen nőni fog; 2018. január elsejétől bevezetik a szolidaritási hozzájárulást (ezt a tíz minimálbérnél magasabb jövedelműek fizetnék, a pénzt az egészségügybe irányítanák), a 2000 lej alatti jövedelmek pedig adómentesek lesznek; a nyugdíj több ütemben nő, 2020 októbertől a legalacsonyabb eléri az 1775 lejt; az áfacsökkentést egy évvel elhalasztják; egy céget sem lehet megbüntetni, ha ezt megelőzően nem figyelmeztették és nem igazították útba; a munkáltatónak minden munkavállaló után a minimálbérnek megfelelő társadalombiztosítási és egészségügyi hozzájárulást kell fizetnie, beleértve azokat az alkalmazottakat is, akik részmunkaidőben dolgoznak; társadalmi „méltányosság” je­gyében a jelenlegi társasági adó helyett 2018-tól valamennyi vállalkozás esetében nem a nyereséget, hanem a bevételt adóznák meg.