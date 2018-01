A sereghajtóhoz látogat a Sepsi-SIC (Kosárlabda, női Nemzeti Liga )

A vásárhelyi együttes eddigi mérlege egy győzelem és tizenegy vereség, s 13 ponttal a rangsor utolsó helyén tanyázik. Ionel Brustur tanítványai a mostani szezonban csak az Alexandria elleni idénynyitó mérkőzésüket tudták megnyerni, amikor hazai környezetben 88–87-tel bizonyultak jobbnak a teleormani csapatnál. Ez még tavaly október 7-én volt, azóta nem termett babér a Sepsi-SIC egykori játékosát, Zorica Mitovot is foglalkoztató alakulatnak. A Sirius az elmúlt hétvégén a Brassói Olimpia vendégeként lépett pályára, és 83–75 arányban kapott ki.

Ezzel ellentétben a bajnoki címvédő zöld-fehérek a küzdelemsorozat előző körében egy izgalommentes mérkőzésen 76–52-re diadalmaskodtak a Sepsiszentgyörgyre látogató Gyulafehérvár fölött. Zoran Mikes lányai eddig különösebb megerőltetés nélkül menetelnek a bajnokságban, s ha a papírformának hinni lehet, akkor a marosvásárhelyi találkozó sem kellene hogy gondot okozzon csapatunknak. Bízzunk kosarasaink sikerében és abban is, hogy ha már behozhatatlan előnyre tesznek szert mai kiszállásukon, akkor azok a játékosaink is lehetőséget kapnak, akik ez idáig kevésszer bizonyíthattak. Hajrá, Sepsi-SIC!

A 15. forduló további mérkőzései: Gyulafehérvár–Kolozsvári U, Brassói Olimpia–Szatmárnémeti VSK (élőben a FRB TV-n), Alexandria–Temesvár, az Aradi ICIM szabadnapos. (tif)