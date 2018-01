Közel volt a bravúrhoz a magyar válogatott (Férfi kézilabda-Európa-bajnokság )

A két csapat 35. alkalommal találkozott egymással, és kilenc magyar győzelem, valamint öt döntetlen mellett ez volt a 21. spanyol siker. A magyarok remek védekezéssel és kapusteljesítménnyel kezdtek, de támadásban több lépéshibát és labdaeladást is elkövettek, így nem tudtak ellépni a spanyoloktól. Néhány csere után sikerült az egyenlítés, ám ezt újabb visszaesés követte, a spanyolok pedig ebben az időszakban alig hibáztak támadásban (7–10). A folytatásban a magyarok újra fel tudtak zárkózni (11–11), Császár Gábor pedig megszerezte századik gólját az Európa-bajnokságok történetében, viszont a szünetben egy találattal a spanyolok vezettek (12–13).

A második félidőben is lassú volt a tempó, és hiányzott az átütő erő a magyar támadások többségéből. A spanyolok kapusa, Gonzalo Pérez de Vargas emberelőnyben az üres kapuba talált be, de a túloldalon Mikler is bravúrokat mutatott be, erre alapozva újra sikerült egyenlíteni (17–17). A hajrában sok volt a szabálytalanság és a játékmegszakítás, viszont a támadásban elkövetett hibák száma nem csökkent, így nem sikerült a bravúros pontszerzés.

A magyar csapat ma 19.15 órától Csehországgal találkozik. Mivel a 2. fordulóban a csehek meglepetésre 28–27-re legyőzték a dánokat, a magyar válogatott csak akkor jut tovább biztosan a csoportból, ha legalább négy góllal legyőzi a cseheket.

Eredmények, csoportkör, 2. forduló: * A-csoport: Szerbia–Svédország 25–30, Izland–Horvátország 22–29 * B-csoport: Ausztria–Franciaország 26–33, Norvégia–Fehéroroszország 33–28 * C-csoport: Szlovénia–Németország 25–25, Montenegró–Macedónia 28–29 * D-csoport: Magyarország–Spanyolország 25–27, Csehország–Dánia 28–27.