Federer és Fucsovics is továbbjutott (Tenisz, Australian Open )

A világranglistán 80. magyar játékos Radu Albottal (87.) találkozott, pályafutása során ötödször, ezúttal pedig Fucsovics négy szettben (6:2, 6:3, 4:6, 7:5) legyőzte moldovai ellenfelét. A 25 éves magyar a 64 között a 13. helyen kiemelt amerikai Sam Querreyvel találkozik. Roger Federer remek adogatójátékokkal kezdett a Rod Laver Arenában, 2:1-nél megvolt az első brék, következésképp 26 perc után az első játszma. A második szettben a svájci azonnal elvette ellenfele adogatását, és bár kiegyenlítettebb lett a játék, az egyetlen brék elég volt az újabb játszmanyeréshez. A harmadik szettben az újabb bréket követően Bedene hitehagyottá vált, és végül saját adogatását követően kellett gratulálnia ellenfelének a győzelemhez. A 36 éves svájci világklasszis következő ellenfele a 27 éves német Jan-Lennard Struff lesz.

A nőknél a világelső Simona Halep kisebb bokasérülése ellenére sikerrel vette az első akadályt, pedig a hazai közönség előtt szereplő, 17 éves Destanee Aiava 5:2-re is vezetett az első szettben. Kétjátszmás sikert aratott Marija Sarapova is a német Tatjana Maria ellen, illetve továbbjutott Gabrine Muguruza, Angelique Kerber és Agnieszka Radwanska is, Petra Kvitová nagy küzdelemben búcsúzni kényszerült.