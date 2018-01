Nincs mit keresnünk a kormányban (Fejér László Ödön szenátor évértékelője )

„Nekünk az a dolgunk a román törvényhozásban, hogy olyan törvényeket szavazzunk meg, amelyek az állampolgárok jólétét, életvitelét szolgálják” – ezekkel a szavakkal kezdte a múlt esztendő kiértékelését a honatya. A homok és a kavics bányászatában sikerült elérniük, hogy ne Bukarestben a pénzügyminisztérium igazgatósága hagyja jóvá annak árát – számolt be a törvénymódosítás kezdeményezőjeként. Az elmúlt tizenöt év rendkívül rossz gyakorlata után ezentúl nem kell a fővárosba utazni az ár jóváhagyásáért, azt a piac dönti el, ami nagy segítséget jelent a vállalkozóknak – tette hozzá. Azt is elmondta, egyike volt azon kezdeményezőknek, akik elérték, hogy a székelyföldi középvállalkozóknak ne Brassóban kelljen intézniük adóik kifizetését, így mintegy tízezer vállalkozó ügyintézése került vissza a megyeszékhelyekre.

A Magyar Ifjúsági Értekezlet megkeresésére a szenátor kidolgozta az ifjúsági törvény módosítását. Mint mondta, nagy szükség van olyan tevékenységekre kisebb településeken is, amelyekbe minél több fiatalt lehet bevonni, de az ifjúsági szervezetek súlyos pénzforráshiánnyal küzdenek, ezért korlátozott volt mozgásterük. Idéntől azonban minden község, város, közhivatal saját költségvetéséből támogathat ifjúsági rendezvényeket. Eredményként sorolta, hogy sikerült megakadályozni a kantai Nagy Mózes Elméleti Líceum mellett működő sportiskola sepsiszentgyörgyi sportiskolához való csatolását, és hogy egyelőre helyben tehetik le a gyakorlati sofőrvizsgát az érintettek. Kiemelte, a magyar nyelv használata terén is történtek előrelépések.

Arra az újságírói kérdésre, mi a véleménye arról, hogy Kulcsár-Terza József egyedül volt kénytelen iktatni az autonómiatörvény-tervezetet, a szenátor kifejtette: „Sok helyen megjelent a sajtóban, hogy egyeztetett ezzel-azzal, én személyesen nem tudtam a szenátus RMDSZ-es frakciójában semmiféle egyeztetésről, engem háromszéki szenátorként nem keresett meg. Az RMDSZ és a Magyar Polgári Párt arról döntött, hogy közösen kidolgoz egy autonómiastatútumot, illetve alkotmánymódosítási javaslatot, melyre szükség van, hogy valós tárgyalást folytassunk a témáról román partnereinkkel, és annak eredménye is legyen. Ki kellett volna várni ezek előterjesztését. Én a területi autonómia mellett vagyok, és ha szavazásra kerül sor, arra fogok voksolni, hogy Székelyföld megkapja a területi önrendelkezést.”

Szintén újságírói kérdésre, hogy ha felkérik, az RMDSZ-nek rész kellene-e vennie a kormányban, a honatya kifejtette: „jelenleg nincs mit keresnünk a kormányban. Nem hiszem, hogy érdemes lenne részt venni benne, hisz mit tudnánk elérni magyar és gazdasági kérdésekben 2018-ban, az egyesülés centenáriumi évében?”