Kihasználatlan fogadóórák (Barót)

A helyhatósági választásokon mandátumot nyert tanácstagoknak minden év elején órarendet kell kitölteniük arról, hol és mikor készek fogadni az ügyes-bajos dolgaikkal hozzájuk forduló polgárokat. Ez általában csak formai feladat, mert a gyakorlat azt mutatja, a fehér hollónál is ritkább, hogy valaki közigazgatást valamelyest is érintő panaszával a tanácstagnál keressen orvoslást. A baróti városvezetés szerint ezen változtatni kell.



Amíg a tanácstagok az űrlapokat töltögették, Lázár-Kiss Barna András polgármester megosztotta gondolatait. Mint mondotta, sajnálatos, hogy a fogadóórákat szinte kivétel nélkül érdektelenség övezi: biztos, kerüne érdekes téma, jó néhány felmerülő kérdés pedig megoldható is lenne – ha tudnának róla. „Nemegyszer magam is elmentem a képviselőkkel, volt, hogy más pártok képviselői is velünk jöttek, azaz a felvetetteket más-más szempontból és megközelítésből is megvizsgálhattuk volna, de jóformán soha senki nem jött el ezekre a meghirdetett találkozóra. Örvendtem volna, ha a falvakon lakók beszámolnak arról, ami nincs annyira szemünk előtt, vagy a barótiak megosztják például a parkolással kapcsolatos észrevételeiket” – mondotta Lázár-Kiss Barna András.

Nagy István független tanácstag egyetértett a városvezetővel: keresni kell az alkalmat a város polgáraival való együttműködésre. Jelenleg is van egyfajta kapcsolattartás, hiszen a polgárok az utcasarkon leszólítják a tanácstagokat, s vázolják, milyen kérdésben lenne szükségük segítségre, de ezeket a véletlenszerű találkozásokat nem jegyzik hivatalosan, inkább magánemberként próbálnak a panaszosoknak segédkezet nyújtani. Hogy az áldatlan helyzeten változtatni tudjanak, azt javasolta, szervezzenek tematikus találkozókat: legyen napirenden hol a tanügy, hol a város vízügye vagy éppen a legeltetés kérdése, hallgassák meg a lakók észrevételeit, és közösen próbáljanak megoldást találni.

A tanácstagok egyetértettek a polgármester azon javaslatával, hogy az elkövetkezőkben a sajtóban és a közösségi oldalakon is népszerűsítsék az ilyen jellegű eseményeket.