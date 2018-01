A következő válságig, előre!

Tavaszi idényre kormányfőt keresünk – olvashattuk tegnap a világhálón. Az ironikus hirdetést nyilván nem a Szociáldemokrata Párt tette közzé – hiszen országos vezetőtestülete még be sem fejezte a Mihai Tudose menesztésével megürült tisztség betöltésére összehívott, szintén több óráig elhúzódó ülését, amikor Klaus Iohannis államfő már közölte, hogy Mihai Fifort jelölte ideiglenes kormányfőnek, és (a politikai instabilitás elkerülése végett) minél előbb tárgyalni akar a pártokkal az új kormány megalakításáról –, de pontosan jelzi a legnagyobb román politikai erő hitelét. Ahogy a történelmi mélypontra süllyedt valutaárfolyam is.



Az államelnök mögött álló ellenzéki pártok azonnal ugrottak, és – akár újabb válsághelyzet, előrehozott választások árán is – késznek mutatkoztak annak a hatalomnak az átvételére, amellyel a jelenlegi kormánykoalíció olyan rosszul gazdálkodik. Nemsokára azonban már jött a hír az új miniszterelnök-jelölt személyéről: természetesen Liviu Dragnea SZDP-elnökhöz közel álló és – minő véletlen – Teleorman megyei politikusról van szó, akit a két napja még Tudose pártján álló Nicolae Bădălău javasolt, mivel Dragnea az előző, balul sikerült választásaira hivatkozva elhárította magától a nevesítést. Ez azonban senkit nem téveszt meg: nagyon is egyértelmű, hogy csak olyan valaki jöhetett számításba, aki a nyeregben ismét szilárdan ülő, vaskezű vezér utasításait követi. Iohannis ugyan még elutasíthatja Viorica Dăncilă kinevezését – nem először tenne ilyent –, de nyilatkozata szerint gyorsítani kívánja az új kormány beiktatási eljárását, mert nehéz idők jönnek.

A lej ugyanis várhatóan tovább gyengül, az élelmiszer- és energiaárak pedig megállíthatatlanul emelkednek, azaz az SZDP által vezényelt, fogyasztásra alapozott gazdasági növekedésből a lakosság túlnyomó része épp az ígért jólét ellenkezőjét, reáljövedelmének, vásárlóerejének csökkenését fogja érzékelni. A félbemaradt, leállt beruházások, az egészségügyi rendszer súlyos hiányosságai szintén a társadalmi elégedetlenséget táplálják, és az igazságügyi törvények módosítása sem a kormány iránti bizalmat erősíti. Képes lesz egyévi kaotikus, botrányos, bukdácsoló országigazgatás következményeit ugyanaz a párt helyrehozni? Hiszen Dragnea tegnap újfent kihangsúlyozta, hogy ezután is minden döntés az SZDP-ben születik. Stabilitási szavatosságot persze nem vállalt, bár ezúttal nem a párhuzamos államot okolta a kudarcért, hanem „egy mérgező egyént”.

Igen, lentről is így látszik, hogy mérgeznek minket, mindenféle maszlaggal. Közben Románia egyre jobban elszigetelődik a civilizált világtól – nagyon kínos volt, hogy a történelmi jelentőségű látogatásra Bukarestbe érkezett japán miniszterelnök sétálni kényszerült, mert nem volt, aki fogadja –, hiszen miféle állam az, ahol a következő kormányfő mandátumának hosszáról fogadásokat kötnek?