Kivitelezők miatt késnek a beruházások (Ívóvíz- és csatornahálózat)

Viszonylag jó ütemben haladt az előző években a megye városait kiszolgáló ivóvíz- és csatornahálózat fejlesztése, valamint a kezelő- és tisztítóállomások, kutak korszerűsítését és bővítését célzó munkálatok. Kozsokár Attila igazgatóhelyettes lapunk érdeklődésére felidézte, a környezetvédelmi ágazati programban elnyert támogatásból két szerződést nem sikerült befejezni a megszabott határidőig, ám lehetőséget kaptak a szakaszolásra, s azt remélik, év végéig lezárulhatnak ezek a fejlesztések is. Kovásznán például egy jelentős összegű szerződés révén a vízháznál végeztek munkálatokat, kutakat korszerűsítettek, nyomóvezetéket cseréltek és víztározót is létesítettek, a kommandói befogótól a kovásznai vízházig pedig 16 km-en felújították a nyomóvezetéket is. Kozsokár szerint a kovásznai volt az egyedüli vízház, ahol jelentősebb fejlesztést eszközöltek, a kivitelezést azonban olyan társulás nyerte el, amelynél sok gond adódott, a cégek több mint fele csődbe ment. Az elmaradt tennivalókhoz 500 ezer lej áll rendelkezésre, kisebb munkálatok mellett az ülepítő lefedését kell megoldani december végéig.

Nagyobb a gond Bodzafordulón, ahol csupán 73 százalékban valósult meg a beruházás, a vízszolgáltató képviselője szerint a kivitelező fizetésképtelenségi eljárás alatt áll, így nem tudni, milyen eséllyel fejezik be a víz- és csatornahálózat korszerűsítését, bővítését. Erre egyébként 7,5 millió lej a keret, a cél pedig az, hogy az új hálózatot minél korábban beüzemeljék, egyre több háztartást rácsatlakoztassanak, az elavultat pedig kivonják használatból. Kozsokár Attila azt reméli, márciustól ismét elkezdenek dolgozni, a munkálatot év végéig kell befejezni. Addig is a polgármesteri hivatallal próbálnak nyomást gyakorolni a cégre, ám ilyen esetekben nem kizárt a csőd sem – fűzte hozzá.

Folytatják a vidéki településeken elindított beruházásokat, így Felső-Háromszéken is. A Kézdivásárhelyhez tartozó falvakban, Nyujtódon, Sárfalván és Szászfaluban mintegy 9 millió eurót fordítottak a víz- és csatornahálózatra, ami 41 km vezeték lefektetését, közel hétszáz rácsatlakozó háztartást és megannyi szivattyúállomás telepítését is jelenti – összegzett az aligazgató. A munkálatot egy helyi vállalkozó végzi, ám rövid volt a határidő, van még tennivaló, s akadályozta a munka ütemét, hogy országút közelében, frissen aszfaltozott szakasz mentén kellett vezetéket fektetni. Sárfalván és Szászfaluban idén elvégzik az elmaradt teendőket, így mindkét település csatlakoztatható lesz a céhes város víz- és csatornahálózatához. Nyújtó­don még sok a gond – fogalmazott Kozsokár Attila, megoldandónak említve a finanszírozást, így az önkormányzat hozzájárulásával, illetve önrészből próbálják lezárni a kivitelezést.

Sepsiszentgyörgy vonzáskörzetében Szotyor csatornarendszerének kiépítését kell ebben az évben befejezni. Itt olyan cég nyerte meg a kivitelezést, amely nem volt hajlandó megfelelő minőségben és ütemben dolgozni, ezért szerződést bontott és perben áll vele a Közüzemek Rt. Néhány hete egy helyi vállalkozónak ítélték oda az év végéig teljesíthető hálózatépítést.

A 2018-as beruházásoknál eszközvásárlást is tervez a vízszolgáltató, egyebek mellett Ko­vászna számára vásárolnak szippantóautót, a meglévő többfunkciós gép mellé pedig egy újabbat, amely szippantáshoz és vezetékek mosásához is használható. Tervezik klórozógép, valamint laboratóriumi felszerelések beszerzését, és előkészülnek a következő, jelentősebb pályázatra is, amelyből az aligazgató szerint főként a háromszéki falvak víz- és csatornahálózatának fejlesztése valósulhat meg.