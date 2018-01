Elakadtak az építési engedélyeknél (Játszóterek bekerítése)

Szándékukban áll olyan megoldást találni, amely a fogyasztóvédelmi felügyelőségnek is megfelel, de elsősorban a gyerekek és a szülők érdekét szolgálja – jelentette ki évértékelő sajtótájékoztatóján érdeklődésünkre Antal Árpád polgármester. Az elöljáró ugyanakkor az egész ügy bonyolultságára is kitért. Az egyik legjelentősebb akadály az építési engedélyek kibocsátása. Ahhoz ugyanis, hogy az önkormányzat kerítéseket emeljen a létesítmények köré, építési engedélyt kell saját maguk számára is kibocsátaniuk. Ennek viszont előfeltétele, hogy az érintett terület az önkormányzat nevére szóló telekkönyvvel rendelkezzék. Az ide vezető eljárás pedig csak látszólag egyszerű. Antal Árpád szerint a folyamatot elindították a 47 létesítmény esetében, de egyelőre nem látják a végét, mivel ismét azzal szembesülnek – ami nem feltétlenül sepsiszentgyörgyi sajátosság –, hogy 27 évvel a rendszerváltás után adott területek jogi helyzete még mindig tisztázatlan. Emellett a rendszerváltást követő években nem léteztek a ma alkalmazott mérési eszközök, ezért sok a pontatlanság, rengeteg a telekhatár miatti vita, amit nem valószínű, hogy az eljövendő húsz évben tisztázni lehet.

Ami a bekerítést illeti, Antal Árpád rámutatott: a lakosság véleménye továbbra is megoszlik, lesznek, akik támogatják, illetve akik ellenzik, tény viszont: jogszabály rendelkezik arról, hogy kötelező valamilyen módon elkülöníteni, jelezni a játszóterek határait. Azt viszont nem határozza meg a törvény, hogy ez a kerítés húsz centiméter vagy három méter magas legyen. „Készülünk arra, majd a fogyasztóvédelem dönti el, hogy amennyiben húszcentist építünk, akkor tulajdonképpen hetvenre lett volna szükség, illetve a háromméteres helyett másfél méteresre. Ez a 2018-as év egyik huzavonája lesz” – vélekedett.

Amint arról többször beszámoltunk, az önkormányzat azt követően döntött a játszóterek bekerítése mellett, hogy a megyei fogyasztóvédelmi hatóság 2016 nyarán tetemes bírságokat rótt ki, miután egy hétéves gyermek Sepsiszentgyörgyön az Ág és Nicolae Iorga utca közötti téren elhelyezett mozgásparkban súlyos sérülést szenvedett, illetve egy tematikus, a játszótereket célzó ellenőrzés nyomán. A hatóság minden város önkormányzatát megbírságolta, mivel a köztéri játszótereken több rendellenességet fedeztek fel, de a legtetemesebb pénzbüntetések Sepsiszentgyörgynek jutottak (a baleset miatt 56 ezer, a játszóterek miatt 12 ezer lej). A mozgáspark esetében a felügyelőség megállapította, hogy a működési engedély is hiányzott, illetve a biztonsági előírásokat sem tartották be kialakításuknál. A játszótereknél egyik gond az elkerítés hiánya volt, de a hinták, mászókák és más eszközök fém alkatrészeivel, valamint a tájékoztató táblákkal is meggyűlt a baja a hatóságnak, illetve a működési engedélyek hiányát itt is felemlegették. Antal Árpád az ellenőrzést követően azt nyilatkozta: eleget tesznek a fogyasztóvédelem elvárásainak, bekerítik a létesítményeket, de ez további gondokat is okoz majd, egyebek mellett kérdéses, ki zárja-nyitja a játszótereket, mi a helyzet azokkal, amelyeket parkok részeként alakítottak ki, a többi hatóság – így a katasztrófavédelem – engedélyezi-e, hogy egy bejárattal rendelkezzenek.

Múlt év áprilisában beszámoltunk: az önkormányzat a hatósági akció nyomán elindította a játszóterek biztonságossá tételének folyamatát. Tóth-Birtan Csaba alpolgármester akkor arról tájékoztatott: noha felvetődött, a két mozgásparkot fel kell számolni (vagy legalábbis a jelzett hiányosságok pótlásáig be kell zárni), ez nem történt meg, hanem ezeket is, akárcsak a játszótereket, kerítéssel veszik körbe. Az elöljáró szerint éppen a műszaki felméréseket végezték, és következett volna az építési engedélyek beszerzése, ami a jelek szerint időközben elakadt. Tóth-Birtan Csaba akkor azt mondta, a kerítések magasságát nagyjából egy méter körül határozták meg.