Tombolanyeremények Kézdivásárhelyen

A korcsolyákat a szerencsés nyerteseknek Sárkány Hanna, a Wegener – Pro Sanitate Alapítvány sajtófelelőse és Fejér Melinda, az RMDSZ Kézdivásárhelyi Nőszervezetének elnöke, a két főszervező adta át. Ezenkívül karácsonykor öt szánkót, egy belépőt a szilveszteri kabaréra és három mikulásos hóernyőt is kisorsoltak. A szeretet ünnepén szervezett tombolából származó bevételt Bakk-Vitális Mária Kinga, a New Fashion és Zarah Moden gyárak vezérigazgatója, a Wegener – Pro Sanitate Alapítvány elnöke Bálint Olgának, az 1. számú Közösségi Szolgáltatási Komplexum igazgatójának, a Báró Szentkereszty Stephanie Egyesület vezetőjének adta át, aki arról számolt be, hogy a kapott összegből elviszik a fogyatékkal élő felnőtt gondozottakat a bálványosi élményfürdőbe. (iochom)