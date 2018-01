Lelőtték Oliver Ivanović vezető koszovói szerb politikust

A mérsékelt politikusnak tekintett Oliver Ivanovićra ismeretlen tettesek lőttek rá tegnap 8 óra után néhány perccel, amikor pártjának épületébe akart belépni. A férfit hasba lőtték, kórházba szállítása után meghalt – közölte Shyqyri Syla, a város főügyésze. Hozzátette, az elkövetők egy mozgó járműből adták le a lövéseket. Sajtóértesülések szerint Kosovska Mitrovica egy külvárosi részén a rendőrök egy kiégett, rendszámtábla nélküli autót találtak, amely a feltételezések szerint az elkövetők gépjárműve lehetett. A rendőrség nagy erőkkel nyomoz a merénylők után, a hatóságok tízezer eurós pénzjutalmat ígértek a nyomravezetőknek.

Aleksandar Vučić szerb államfő az ország nemzetbiztonsági tanácsának rendkívüli ülését követő sajtótájékoztatóján bejelentette: Szerbia terrorcselekménynek tekinti Oliver Ivanović meggyilkolását, és ennek megfelelően fog eljárni. Belgrád azt követeli az Európai Unió koszovói jogi és igazságügyi missziójától, valamint a koszovói ENSZ-közigazgatástól, engedélyezze a szerb hatóságoknak, hogy részt vegyenek a nyomozásban és megtalálhassák az elkövetőket. Az államfő kijelentette: Belgrád nem bízik teljes mértékben a koszovói hatóságokban, ezért arra kéri őket, ha nem képesek megtalálni a merénylőket, kérjenek segítséget Szerbiától. Aleksandar Vučić aláhúzta: bárki is követte el a gyilkosságot, legyen az szerb, albán vagy külföldi, elsősorban az Ivanović családot támadta meg, másodsorban pedig a koszovói szerbeket, Észak-Koszovót és Szerbiát.

Marko Đurić, a szerb kormány Koszovó-ügyi irodájának a vezetője szerint a gyilkosság célja az volt, hogy Koszovó szerbek lakta északi részén fejetlenséget okozzon, és a Szerbiában, valamint a Koszovón élőket összeütközésekbe taszítsa.



Az EU nyugalmat kér

Az Európai Unió azt várja a koszovói hatóságoktól, hogy fáradságot nem kímélve tegyenek meg mindent a vezető koszovói szerb politikus gyilkosainak felkutatása és haladéktalan bíróság elé állítása érdekében – jelentette ki Federica Mogherini, az Európai Unió (EU) kül- és biztonságpolitikai főképviselője. A gyilkosságot követően a főképviselő telefonon beszélt Aleksandar Vučić szerb és Hashim Thaci koszovói államfővel, és határozottan elítélte a gyilkosságot. Elmondta, hogy az EU koszovói jogi és igazságügyi missziójának bírói testülete minden segítséget megad a koszovói illetékes hatóságoknak. Mogherini felszólította mindkét felet arra, hogy őrizzék meg nyugalmukat, tanúsítsanak önuralmat, valamint tegyék lehetővé a jogállamiság és az igazságszolgáltatás érvényesítését.

A 64 éves Ivanovićot 2016-ban az Európai Unió jogi és igazságügyi misszió­jának bírósága háborús bűnök, egyebek mellett gyilkosság miatt kilenc év letöltendő börtönbüntetésre ítélte, tavaly azonban a koszovói fellebbviteli bíróság az ügy újratárgyalását rendelte el. A koszovói politikus 33 hónapot töltött előzetes letartóztatásban, később házi őrizetben volt.



Párbeszédet sürgetnek

Koszovó 2008-ban kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától, de ezt Belgrád azóta sem hajlandó elismerni, és továbbra is sajátjának tekinti a többségében albánok lakta területet. Észak-Koszovóban körülbelül 50 ezer szerb él. Belgrád és Pristina között 2013-ban kezdődött a kapcsolat normalizálását célzó párbeszéd, ám ez mindeddig kevés eredménnyel járt, noha ez a feltétele mindkét ország európai integrációjának.

Több mint egyéves szünet után tegnap folytatódott volna a Szerbia és Koszovó viszonyát rendező párbeszéd, a felek már el is utaztak Brüsszelbe, ám a merénylet hírére a szerb delegáció lemondta a megbeszélést és visszatért Belgrádba. A háromnaposra tervezett találkozón az eddig megbeszéltek gyakorlati alkalmazásáról, a koszovói szerb kisebbségi önkormányzatok közösségének létrehozásáról, a mozgásszabadságról, az igazságszolgáltatásról, valamint energiaügyekről lett volna szó.

Johannes Hahn uniós bővítési biztos Twitter-üzenetben közölte: a Szerbia és Koszovó közötti párbeszédnek nincs alternatívája, ezért a tárgyalásokat minél hamarabb folytatni kell. Ő is arra szólította a feleket, hogy maradjanak nyugodtak, viselkedjenek felelősségteljesen, és hagyják az igazságügyi szerveket dolgozni.