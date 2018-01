Következő írásunk

A mai világban nagyon magasra került a léc a férfiak számára. Igazi kihívás úgy eltartani a családot, hogy közben a társunk, a gyermekeink mellett, otthon is jelen tudjunk lenni. Már az is nagy művészet, ha a mai férfi nem válik saját taposómalma rabjává, ha tudja, mennyit ér, megtanulja, hogy mire képes, annyit vállal és olyan szinten, hogy az neki is jó legyen, ne csak a munkáltatójának. Ha erre nem képes, akkor előbb-utóbb kiég, romlik a teljesítménye, eltűnik. Először a családjában nem lesz jelen, aztán a saját életében.