Pedofília és gyermekbántalmazás ( 2.)

Az áldozat

A gyermek életkorától, családi helyzetétől függően könnyen csábítható, befolyásolható és félelemben tartható. Ha olyan családban él, ahol az ott uralkodó normák szerint a gyermeket tárgynak, engedelmeskedni köteles alattvalónak tekintik, a gyermeknek esélye sincs a normál személyiségfejlődésre. Azok használják ki, akiknek feladatuk lenne, hogy megvédjék és megtanítsák a világban való eligazodásra, az érzelmek kimutatására, felismerésére és viszonzására.

Mindezek híján a gyermek elbizonytalanodik, frusztrálttá, izolálttá válik. Támaszt és biztonságot, gyakran unalom ellen izgalmat keres. Hiányérzete van, és azt szeretné megszüntetni. Szeretetre vágyna, de közben nem tudja, mi az, ezért könnyen csábítható tárgyakkal, ígéretekkel, a szexuális közeledés simogatását is összetévesztheti a vágyott szeretettel.

A pedofília aktív megnyilvánulása a gyermekek elleni szexuális, erkölcsi és emocionális erőszak, visszaélés a gyermek kiszolgáltatott, a felnőttől függő helyzetével, tapasztalatlanságával, fizikai gyengeségével, kíváncsi bizalmával.

A pedofil

A tipikus pedofil jellemzően 30–50 év közötti férfi, gyakran egyedülálló vagy valamilyen látszatházasságban él, magánéletben többnyire bezárkózva (rejtőzködve?), kevés látható szociális kapcsolattal. Sikeres és sikertelen emberek egyaránt lehetnek köztük. Hátterükben nem ritka a saját elszenvedett gyermekkori trauma szerepe sem.

Az ilyen pedofil személy kóros személyiség, aki kedvességével, ajándékokkal, ígérgetésekkel, de nem ritkán erőszakkal el tudja érni, hogy a gyermek teljesítse kéréseit, igényeit. Célja, hogy önző módon kielégítse perverz vágyait úgy, hogy közben uralkodni tudjon, erősnek érezhesse magát.

Fontos hangsúlyozni, a pedofília egy szexuális jellegű pszichés zavar, a pedofilek nem automatikusan bűnözők. Egy részük nem jut el a gyermek elleni tényleges atrocitásig, megélik vonzalmuk beteges voltát, küzdenek ellene, és ebből akár különféle pszichés tünetek (pl. szorongásos problémák, depresszió) is kialakulhatnak náluk, mellyel orvoshoz is kerülhetnek. Az ilyen személyek szenvednek a bűnös gondolatoktól, próbálnak küzdeni ellenük.

Az internet elterjedése egy újabb területet nyitott a pedofília problémakörében: az internetes gyermekpornográfia megjelenését és elterjedését, az erre való igény sajnos ijesztően nagy. Az ilyen oldalakat követő, ilyen képeket vagy videókat számítógépükre letöltő, és azokkal önkielégítést végrehajtó személyek is pedofilek, az akár látszólag rendezett magánélet ellenére is. Az ilyen képek készítése, ilyen tartalmú oldalak működtetése viszont már ismét a komolyabb büntetőjogi felelősség irányába mutató kérdés. (A webbeteg.hu nyomán)