Folytatódnak a gazdatalálkozók

A Kovászna Megyei Szarvasmarha-tenyésztők Egyesületének tevékenységét érintő több fontos kérdésről is tárgyalt a szervezet vezetőtanácsa idei első ülésén. Többek között az év eleji gazdatalálkozók megszervezéséről és a szarvasmarhák hivatalos ellenőrzéséről is szó esett.

Többéves hagyomány szerint év elején szervezik meg a régiós gazdatalálkozókat. A tagság minél jobb tájékoztatása érdekében az össze­jöveteleken a hivatalosságok, szakemberek mellett az egyesület teljes vezetőtanácsa is jelen lesz – határozták el. A hagyomány szerint továbbra is díjazzák a legjobb eredményeket elért gazdákat.

A találkozók pontos ideje és helyszíne még nem ismert, de a részletek már körvonalazódnak. Biztos, hogy az elsőt Dobollón tartják, oda a bodzavidéki gazdákat várják. Februárban az erdővidékieknek szervezik meg a találkozót, valószínűleg Bardoc községben (vagy valamelyik ide tartozó településen). Február kilencedikén a gidófalvi gazdák találkoznak. A kézdiszékiek ülésének helyszíne valószínűleg Ozsdola lesz, az oltmentieké Bükszád, az orbaiszékieké Barátos.

Ștefan Codelanu, az egyesület által végzett hivatalos teljesítményvizsgálati szolgálat vezetőjének beszámolójából kiderült, tavaly 606 gazdaságban 10 294 pirostarka, 2156 feketetarka, illetve öt borzderes tejelő szarvasmarhát ellenőriztek, az idei tervek szerint 686 gazdaságban 15 613, 3150 illetve 16 állatot vizsgálnak. A hivatalos teljesítményvizsgálat ellenértékét részben, 70 százalékban megtéríti az állam, de a költségvetési pénzek későn érkeznek, így a tevékenység finanszírozása komoly tervezést igényel. Tavaly úgy kellett határozniuk, hogy lényegében nem ismerték az év elejétől esedékes változásokat – hangsúlyozta.

Az ellenőrzés lebonyolításában 38-an vesznek részt, a fizetésük, az üzemanyagköltség jelentős terhet ró az egyesületre: az állami támogatást a tagsági díjakból és az állattartók hozzájárulásából egészítik ki. A tagsági díj továbbra is öt lej állatonként, a hozzájárulás az állomány nagyságának függvényé­ben módosul: 5–10 egyed szarvasmarha esetében havonta 10 lej állatonként; 11–20 egyed esetében negyedévenként 20 lej állatonként; 21–100 között negyedévenként 10 lej állatonként; száz fölött negyedévenként 5 lej állatonként. Az ellenőrök fizetését emelték, januárra a végzett munka függvényében legkevesebb 1162 lej lesz a nettó bérük, februártól 1300 lej – magyarázta Codleanu az év végi döntéseket.

A döntés kapcsán Farkas Sándor (Erdővidék egyik képviselője) megfogalmazta, nem ellenzi az ellenőrzést, illetve a béremeléseket, de nem tartja helyesnek, hogy a vonatkozó döntéseket lényegében a vezetőtanács nélkül hozták meg, ők csak aláírtak, „mint a polgármester”. Hajlandóak akár havonta többször is összeülni, hiszen övék a felelősség – hangoztatta.

Ötvös Mózes, az egyesület vezetője kiemelte: a szervezet demokratikus módon működött, senki nem hozott egyéni döntéseket, mindent megbeszéltek a vezetőségben. Ez így lesz továbbra is – szögezte le. Codleanu elmondta: a döntés a szakmai vonatkozások figyelembevételével történt, az ellenőrzés költségvetését pontos adatok alapján számolták ki, arra figyeltek, hogy zavartalanul működhessen a tevékenység. Ennek fő haszonélvezői épp a szarvasmarha-tartó gazdák, akik az ellenőrzésben lévő szarvasmarhák után jelentős többlettámogatásokat hívhatnak le.