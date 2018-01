Súlytalan jelölt súlyos helyzetre

Felkészültsége ugyanis meglehetősen hiányos: semmilyen tapasztalata nincs a közigazgatásban (életrajzában szemérmesen elhallgatja, hogy csúfosan elveszített egy polgármester-választást Videle községben), állítólagos brüsszeli jó kapcsolatai pedig kimerülnek az igazságügyi törvények módosításának szükségességére és a tömeges tiltakozás alaptalanságára vonatkozó magyarázatokkal. Kollégái által dicsért angol nyelvtudásán máris nevetnek, de földrajzból és az Európai Unió ismeretéből is megbukna: noha 2009 óta EP-képviselő, tavaly azt nyilatkozta, hogy Irán és Pakisztán EU-tagország... Javára azt írhatnánk, hogy állást foglalt Mihai Tudose halálbüntetéssel és akasztással fenyegető nyilatkozatai ellen, de erről is csak jelölése után szereztünk tudomást, a tavaly februári kormányellenes tüntetések elítélésével együtt. És azzal az interjúval, amelyben semmilyen kérdésre nem ad egyenes választ.

Mindez rossz ajánlólevél, de az SZDP-ben a középszerűség és hozzá nem értés szokta elnyerni jutalmát, no meg újabban a vezérhez való feltétlen hűség. Ez elég lehet jelölőinek, de ijesztően kevés az országnak, és ezt Klaus Iohannis államfőnek is látnia kellett. Persze megvan a magyarázat arra, hogy miért nem kérte más, nagyobb súlyú politikus jelölését a tisztségre: hivatalosan azért, hogy a kormányválság ne húzódjon el, és az SZDP végre lásson neki kormányprogramja megvalósításának – valójában pedig azért, hogy a kormánykoalíció minél jobban le tudja járatni magát. Sok választása nem volt, hiszen az ellenzék sem parlamenti többséggel, sem karizmatikus vezetőkkel, sem világos programmal nem rendelkezik, ha pedig a parlament feloszlatásával kierőszakolja az (amúgy bizonytalan kimenetelű) előrehozott választásokat, felfüggesztését kockáztatja. Az erre vonatkozó népszavazást ugyan valószínűleg megnyerné, de pár heti kiesés elég lenne a Dragnea-Tăriceanu párosnak ahhoz, hogy (az igazságügyi törvénycsomag életbe léptetésével) további évtizedekre letérítse Romániát a jogállam és a demokrácia útjáról.

Igaz, van némi esély arra is, hogy az előrehozott választásokat az SZDP elveszítse – de akkor a Iohannist támogató ellenzéki pártok fizetnék meg a román gazdaságot fenekestől felforgató 2017-es kormányzás várhatóan katasztrofális következményeit, és ezzel elnehezedne a jövő évi újraválasztása. Érthető tehát Dăncilă kinevezése: minden más forgatókönyv rosszabb helyzetet teremtene. De a Dragnea-uralom is nagyon rossz, és elvártuk volna az államfőtől, hogy legalább egy komolyabb, felkészültebb kormányfőt kérjen a koalíciótól. A választói érdekében.