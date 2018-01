Küzdelmünknek értelme van

Gazda Zoltán az akasztottak erdejének nevezte a város főtéri kőszínpada körül összegyűlteket, utalva arra, hogy egy héttel korábban az azóta leköszönt miniszterelnök azt nyilatkozta, a kitűzött székely zászlók mellett a helyi felelősök is lógni fognak.

Románia elnökének címzett kiáltványt – amelyet eljuttatnak a helyi kormánymegbízottnak, az elnöki hivatalnak, hazai és külföldi illetékes intézményeknek és fórumoknak, a Bukarestben működő diplomáciai kirendeltségeknek, az Európai Unió hiavatalainak, emberi jogi intézményeknek – Sánta Imre bikfalvi református lelkész, a Sepsiszéki Székely Tanács küldötte olvasta fel.

A dokumentumban szóvá teszik, hogy eltelt egy hét azóta, hogy Románia miniszterelnöke a székely zászló használatáért akasztással fenyegette meg a székelységet, és ez idő alatt sem Klaus Johannis államfő, sem állami intézmények nem határolódtak el a nemzeti gyűlölködésre uszító kijelentéstől, és ilyen irányú felelősségüket az sem csökkenti, hogy időközben Mihai Tudose lemondott. „Önnek, Elnök Úr, különösen fontos szerep jut a romániai társadalmi béke megőrzésé­ben. Elégedetlenül állapítjuk meg az Ön passzivitását, a közönyét a székelység és a román többség közötti természetes légkör fenntartásában. Az utóbbi időben a román sajtóban felerősödtek a magyarellenes szélsőséges hangok. Erkölcsi kötelességünk figyelmeztetni Önt, hogy a történelemben számos sajnálatos eseményre került sor a sajtóban terjesztett gyűlölet nyomán. Közeli példaként említhetjük Marosvásárhely 1990-es fekete napjai előtt a Cuvântul Liber napilap által terjesztett gyűlöletkampányt” – fogalmaznak. A kiáltványban arról is szólnak, hogy a politikai válságok nem helyettesítik azokat a sikerélményeket, amelyre a románoknak szükségük lenne a gyulafehérvári nagygyűlés százéves évfordulóján. „Az a tény, hogy elkötelezettek vagyunk Székelyföld autonómiája mellett, egyben azt is jelenti, hogy a romániai társadalom alapvető, demokratikus értékeihez is ragaszkodunk” – zárják a petíciót.

Imaszövegében Kovács István sepsiszentgyörgyi unitárius lelkész arra emlékeztetett, hogy 450 esztendővel ezelőtt őseink kimondták, minden vallás egyenlő, és azt is megfogalmazták, az önazonosság, a nyelv, amit beszélünk, és a hit Isten ajándéka. Örökségünkhöz, kultúránkhoz ragaszkodnunk kell, ezt senki nem veheti el tőlünk, és mi sem vehetjük el másoktól, de megbecsülni, tisztelni kötelességünk – mondotta. Kovács István hangsúlyozta: 450 esztendő múltával itt, ezen a földön, ahol őseink szántottak, vetettek, imádkoztak, pennát fogtak, alkottak, álmodtak, harcoltak, vérüket hullatták ezért a földért, a mai kiskirályok halállal fenyegetnek meg bennünket azért, mert őrizni akarjuk nyelvünket, szívünket, zászlainkat. De minél erősebb a nyomás a pálmafa ágain, annál erősebb a tartás, így most itt állunk Isten előtt egyenes gerinccel, az ő egére tekintve azzal a hittel, hogy amiként megőrzött itt évszázadokon át, és adta lelkünkbe a nyitottságot, a befogadást, a határozottságot, hogy megvédjük azt, ami a miénk, ugyanígy erőt ad a mában is helytállni és hinni, hogy küzdelmünknek, kiállásunknak értelme van – foglalta imájába a lelkész. Azt mondta, „bármennyire fenyegetnek akasztóval, bitófával, bármennyire próbálnak riogatni, jön a hajnal, jön a napfelkelte, mert ez az élet rendje, jön a világosság, az elfogadás, és a sötétség erői a történelem bugyraiban tovatűnnek.”

Közös ima után himnuszaink eléneklésével ért véget a félórás tiltakozó megmozdulás.