Turisztikai információs iroda nyílt Sepsiszentgyörgyön

A megyében a városok közül Kovásznán és Kézdivásárhelyen, a községek közül Ozsdolán, Zabolán és Csernátonban működik információs iroda, Bodzafordulón és Baróton még várat magára. Az alelnök fontosnak tartja, hogy a megyeszékhelyen legyen idegenforgalmi iroda, mivel Háromszéken Kovászna és Bálványos után a legtöbb turista Sepsiszentgyörgyre látogat. Az iroda arculatát Erőss Sándor belsőépítész, a kézdivásárhelyi CsomóPont csapatának tagja tervezte. A sepsiszentgyörgyi központ hétköznapokon 10 és 18, szombaton 11 és 15 óra között fogadja a látogatókat, és igény szerint vasárnap is nyit, például nagyobb rendezvények alkalmával. Az iroda ajándékboltként is működik.

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, vissza­utalva helyettese szavaira, közölte, nem is szeretnék befejezni, hanem folytatni igyekeznek a turizmus éve rendezvénysorozatot. Olyan jelentős események zajlottak tavaly, mint a kürtőskalács-fesztivál, mely 20 ezer részvevőt vonzott és 15 ezer kürtőskalácsot adtak el. A megyei önkormányzatnak nem feladata a turizmus működtetése, de alárendelt egységei – Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület, Művészeti és Népiskola – által kivette részét a turisztikai életből. A turizmus működtetése a piac szereplőinek érdeke, de a megyei önkormányzat hozzájárul szervezéssel, képzéssel, népszerűsítéssel.

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere kifejtette, Székelyföld Románia, Európa egyik tündérkertje, ám a turisztikai lehetőségeket mindössze 15–20 százalékban használjuk ki, hisz Székelyföldet elkerülik az autópályák, Vidombákon késik a repülőtér építése. Sok adósságuk van, az önkormányzatnak és a vállalkozói szférának egyaránt, és sajnos az országos közpolitikák nem élénkítik a belföldi turizmust. Sepsiszentgyörgyön azért nem lehet nagyszabású rendezvényeket szervezni, mert nincs elég szálláshely. A polgármester reményét fejezte ki, hogy a háromszéki gazdaság egyik húzóága lehet a turizmus, de megjegyezte, ettől még távol állunk.

László Endre, a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara turizmusért felelő alelnöke európai színvonalúnak nevezte a felavatott információs irodát, és reményét fejezte ki, hogy tevékenységével nagyon fontos bástyája lesz a turizmusnak. Kívánta, hogy a turisztikai vállalkozók töltsék meg tartalommal, és együtt erősítsék a térség arculatát.