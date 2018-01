Pályaválasztás előtt Szakemberekkel találkoztak a diákok

A Kovászna Megyei Erőforrás és Nevelési Tanácsadó Központ ötödik alkalommal szervezett Karrier-infót a Székely Mikó Kollégiumban, melyen másodszor vettek részt a Mikes Kelemen Elméleti Líceum és a Református Kollégium diákjai. A rendezvényt kérdőíves felmérés előzte meg, és a tanulók válaszai alapján alakították ki a szakmai műhelyeket, amelyeknek iskolapszichológusok és a megyei pszichopedagógiai közont munkatársai a moderátorai. Moldován Vera, említett intézmény pszichológusa lapunknak elmondta, a végzős diákok többsége tudja, hogy milyen ágazatban szeretne továbbtanulni, illetve dolgozni, de ők is úgy vélik, a lehetőség, hogy személyesen találkozhatnak az adott területek szakembereivel, nem pótolható az internetről vagy máshonnan gyűjtött információkkal. A szervezők olyan műhelyeket alakítottak ki, amelyek iránt nagy volt az érdeklődés, ezek közül egyes szakmák évente ismétlődnek, de újabb területek felé is kacsingatnak a diákok.

Idén is az orvostudományok szakosztályba jelentkeztek a legtöbben, a négyszázötven résztvevő negyede iratkozott ebbe a műhelybe, ahol egy-egy szemész orvos, gyógyszerész, kinetoterapeuta, fogorvos és asszisztens beszélt a saját szakmájáról. Szintén sokan érdeklődtek a műszaki és informatikai tudományok iránt, ezt követte a kommunikáció és média, a közgazdaság- és társadalomtudományok terület, a művészet és dizájn, a természet- és jogtudományok, de a felmérés szerint voltak, akik a hangtechnikusi, hangmérnöki, cukrász- és szakácsmesterségről szerettek volna többet megtudni. Első alkalommal hívtak meg a szervezők automatizálási szakembert, ugyanakkor elmondták, a turisztika iránt kicsi volt az érdeklődés.