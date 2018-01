Még egy esély a szociáldemokratáknak

Klaus Iohannis államfő megbízta kormányalakítással Viorica Dăncilă EP-képviselőt, akit az eddig is kormányzó Szociáldemokrata Párt (SZDP) – Liberálisok és Demokraták Szövetsége (LDSZ) koalíció javasolt a miniszterelnöki posztra. „Figyelembe véve minden érvet és a parlamentbeli konkrét helyzetet, úgy döntöttem, adok még egy esélyt az SZDP-nek, és kinevezem az általuk jelölt személyt, Viorica Dăncilăt. Most azonban az SZDP-nek teljesítenie kell” – mondta az elnök a Cotroceni-palotában adott sajtónyilatkozatában.

Az elnök azt mondta, alapos mérlegelés után hozta meg döntését, nemcsak a kormányalakítási konzultációkra parlamenti súlyuk sorrendjében az elnöki hivatalba érkező pártok küldöttségeinek érveit, hanem az egyszerű emberek véleményét, a közösségi oldalakon kifejtett nézeteket is figyelembe vette, de a pártpolitikai, belpolitikai és Románia külpolitikájával és biztonsági érdekeivel kapcsolatos érveket is meghallgatta.

Iohannis szerint alkotmányos szempontból a parlamenti erőviszonyok képezik a legfontosabb érvet, vagyis az, hogy a 2016-os decemberi választások óta az SZDP a parlamenti mandátumok több mint 47 százalékával rendelkezik, koalíciós partnerével, a hatszázalékos LDSZ-szel együtt pedig többsége van a parlamentben. „A románoknak nagy elvárásaik vannak velük szemben, az SZDP a választási kampányban és utána is fontos ígéreteket tett, béreket, nyugdíjakat, iskolákat, tankönyveket, kórházakat, infrastruktúrát, de eddig alig valami valósult meg ebből. Az SZDP-nek be kell bizonyítania, hogy ígéreteit valóra váltja” – mondta Iohannis, emlékeztetve arra, hogy a választások óta eltelt egy évben a szociáldemokraták két kormánya már kudarcot vallott.

Az elnök felkérte a parlamentet, hogy február elsejéig iktassa be az új kormányt. Dăncilănak az alkotmány értelmében tíz napon belül kell a parlament elé járulnia, hogy bizalmat kérjen a kabinet össze­tétele és a kormányprogram számára. Liviu Dragnea tegnap bejelentette, rendkívüli ülésszakra hívják össze a törvényhozást, hogy az új kormány programjának parlament elé terjesztésére és a miniszterjelöltek parlamenti meghallgatására mihamarabb sort kerítsenek, és január 29-én a törvényhozás már szavazhasson az új kormány beiktatásáról. Az SZDP elnöke megköszönte az államfőnek, hogy „az ellenzéki pártok nyomása ellenére a stabilitást választotta”, és megbízta kormányalakítással a parlamenti többség jelöltjét. Közölte: az SZDP továbbra is eddigi koalíciós partnerével együtt akar kormányozni.

Viorica Dăncilá kormányfőjelölt megköszönte az államfőnek, párttársainak és koalíciós partnereinek a bizalmat. „Számunkra a románok érdekeit szolgáló kormányprogram megvalósítása a fontos a 2018-as centenárium évében, hogy előkészítsük a 2019-es román uniós elnökséget” –mondta a kormányfőjelölt.