Az RMDSZ-nek nincsenek előítéletei

Az RMDSZ elnöke nyitottságát fejezte ki, hogy találkozzanak Dăncilăval, amennyiben megkapja a kormányalakítási megbízást, és szeretné megszerezni a beiktatási szavazáson a szövetség támogatását. Fontosnak nevezte, hogy Dăncilă elhatárolódott a volt kormányfő magyarellenes fenyegetésétől, amit rajta és Victor Pontán, az SZDP-ből azóta kizárt volt miniszterelnökön kívül egyetlen román kormánypárti vagy ellenzéki politikus sem tett meg. (Dăncilă az SZDP EP-csoportja vezetői minőségében még három nappal a jelölése előtt kiadott közleményében úgy vélekedett: megengedhetetlenek, az európai értékekkel ellenkezőek Mihai Tudose retorikájának „szélsőséges élű” elemei, amilyen például a halálbüntetésre való utalás; hozzátette ugyanakkor, Románia egységes nemzetállami alkotmányos meghatározása nem képezi alku tárgyát. Kijelentése szombaton szinte észrevétlen maradt, ugyanis Viorica Dăncilă nem tartozott az SZDP befolyásos politikusai közé.)

A kormányalakítási egyeztetéseken az államfő elsőként a szociálliberális koalíció küldöttségét fogadta. Liviu Dragnea, az SZDP elnöke később az újságíróknak elmondta: a koalíció parlamenti képviselőinek és szenátorainak aláírásait is magával vitte, hogy megcáfolja azt a sajtóhíresztelést, miszerint nem rendelkeznének már többséggel. Dragnea szerint az elnök nem tartott igényt arra, hogy nála hagyják a Dăncilă kinevezését támogató aláírási íveket. Az SZDP elnöke azt is elmondta, a párt országos végrehajtó bizottságának keddi ülését követően tárgyalt Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel, és biztosította őt arról, hogy amennyiben támogatják Viorica Dăncilă jelölését, „korrekt, jó és nyílt viszony lesz a kormány és az RMDSZ között”. Amennyiben az államfő kormányalakítási megbízást ad az EP-képviselőnek, mielőtt a parlament szavazna a kormányról, sor kerül egy, az SZDP, az RMDSZ képviselői és Dăncilă közötti találkozóra, ahogyan az eddig is történt – tette hozzá Dragnea.

A Nemzeti Liberális Párt (NLP) előrehozott választások kiprovokálását ajánlotta az államfőnek. Ennek részeként nem zárkóztak el attól, hogy egy jobboldali kormányfőjelölt mögé, adott esetben a liberálisok mindenkori miniszterelnök-jelölt pártelnöke mögé próbáljanak meg parlamenti többséget szervezni. Ludovic Orban pártelnök szerint a sorozatos kormányválságokkal az SZDP bebizonyította, hogy alkalmatlan az ország vezetésére. Miután kiderült, Dăncilă megkapta a megbízást a kormányalakításra, az NLP bejelentette, nem fogják megszavazni azt.

Előrehozott választások kiírását tartaná a legmegfelelőbb megoldásnak a Mentsétek meg Romániát Szövetség (MRSZ) is, de mivel ez nehezen megvalósítható, olyan kormányfő nevesítését javasolja, aki nem szociáldemokrata párti – mondta az államfővel való találkozóján Dan Barna, az MRSZ elnöke. Hozzátette, az MRSZ azért nem javasolt kormányfőjelöltet, mert úgy döntött, támogat egy ilyen kormányt, anélkül azonban, hogy minisztereket javasolna. Az államfővel folytatott tanácskozáson szintén részt vevő Florina Presadă úgy nyilatkozott: az MRSZ attól tart, hogy a miniszterelnöki tisztségre javasolt Viorica Dăncilă „egy újabb pajzs” lesz a szociáldemokrata pártvezető, Liviu Dragnea érdekeinek védelmében. Tegnap esti közleményében az MRSZ sajnálatosnak nevezte, hogy Viorica Dăncilă kinevezésével Iohannis elszalasztotta annak lehetőségét, hogy „gátat vessen az SZDP okozta katasztrófának”, leszögezve, nem fogják megszavazni „a harmadik Dragnea-kormányt”, és továbbra is harcolni fognak a parlamentben és az utcán a jelenlegi többség „veszélyes” indítványai ellen.