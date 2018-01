Engedelmes Ibolya

A jobboldali Hotnews.ro hírportálon Dan Tapalagă Jó hír: az első női miniszterelnök című írásában azt fejtegeti, hogy a címen kívül semmi sem szól Dăncilă mellett. A szerző szerint Liviu Dragnea SZDP-elnök minden nőt megsértett, és a nemi egyenlőség nemes eszméjét is „bemocskolta” azáltal, hogy a hozzáértés és valós érdemek helyett kizárólag a szolgalelkűség és engedelmesség alapján javasolt egy nőt az egyik legmagasabb tisztségre. „Nem, nem egy európai figura jön Brüsszelből a kormány élére, hanem olyan, aki bizonyított már az igazságszolgáltatás ellen folytatott háborúban” – írta Tapalagă, arra utalva, hogy a tavaly februári korrupcióellenes óriástüntetések idején Dăncilă az Európai Parlament szószékéről bírálta a tüntetőket, mondván, hogy a büntetőjogot az alkotmánysértő előírások kiigazítása miatt módosította az SZDP-kormány.

A liberális kötődésű Adevărulban Ştefan Vlaston úgy vélekedik: Dăncilă csak egy „áldozati bárány”, akit az SZDP azért lök a jobboldali elnök elé, hogy az „megmutathassa izmait”, amint tette azt 2016 decemberében a választások után, amikor visszautasította az SZDP első kormányfőjelöltjének, Sevil Shhaidehnek a kinevezését. A szerző szerint az a Mihai Fifor eddigi védelmi miniszter lesz a következő kormányfő, akit Iohannis ügyvivő miniszterelnöknek nevezett ki. Vlaston szerint az is elképzelhető, hogy az SZDP csapdát állított az elnöknek, és a közigazgatási tapasztalat nélküli Dăncilă kinevezésére tett javaslattal éppen az elutasítást akarja kiprovokálni, hogy ürügyet keressen az államfő felfüggesztésére. Az Adevărul publicistája úgy értékeli, Iohannis akkor tenné igazán nevetségessé az SZDP-t, ha megbízná kormányalakítással Dăncilăt, de sajnos, ez a gazdaság és az ország külföldi megítélése szempontjából is drámai következményekkel járna.

A szociálliberális kormánykoalícióhoz közel álló Jurnalul Naţional is azzal a címmel számolt be Dăncilă jelöléséről, hogy Teleorman megye „szerzi meg” a kormányfői posztot, ezzel is azt hangsúlyozva, hogy a szintén teleormani pártelnök emberéről van szó. Adrian Ilie még egy szóviccet is megengedett magának erről a témáról: a Dăncilă – docila (engedelmes) szópár hasonló hangzását kihasználva Engedelmes Vioricának (magyar megfelelője az Ibolya keresztnév – szerk. megj.) nevezte az egyik alcímben az SZDP kormányfőjelöltjét.