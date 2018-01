Újabb győzelem, ezúttal Marosvásárhelyen (Kosárlabda, Női Nemzeti Liga)

Villámrajtot vett a kisebb egészségügyi probléma miatt Webbet nélkülöző sepsiszentgyörgyi együttes, amely Kress és Marshall kosarainak köszönhetően a 3. percben már 0–9-re vezetett. A hazai csapat kosárcsendjét Mészáros törte meg, majd Robinson pontjaival 4–9-re alakult az eredmény. A folytatásban kissé kiegyenlítődött a küzdelem, s egy 7–0-s vásárhelyi roham után már csak egy pont volt a Sirius hátránya (11–12). A 7. perc végére Marshall két kosarával újra ellépett a Sepsi-SIC, és az első negyed 15–22-es állásnál ért véget. A második játékrész elején még kiegyensúlyozott volt az összecsapás, ám pár percnyi játék után sebességet váltott a háromszéki gárda, és szó szerint állva hagyta vendéglátóját. Támadásról támadásra nőtt a két csapat közötti különbség, ami a nagyszünet előtt 20 pontos volt Zoran Mikes tanítványai javára (26–46).

A térfélcserét követően indult be igazán a zöld-fehér úthenger, s amíg lányaink csak 7 pontot engedtek a Marosvásárhelynek, addig ők 38-at dobáltak össze, és Stoenescu – a harmadik negyed végét jelző dudaszó előtt – triplájának is köszönhetően már 51 ponttal vezetett a Sepsi-SIC (33–84). Az utolsó negyedre már kiengedett a bajnok, ám Ionel Brustur tanítványai nem tudtak élni a lehetőséggel, sőt, ahelyett, hogy szépítettek volna, tovább nőtt a hátrányuk. A vége 52–106 lett, a Sepsi-SIC pedig az első sípszótól az utolsóig vezetve könnyed sikert ért el a sereghajtóval szemben.

A vásárhelyi gárda legjobbja a 18 pontot jegyző Robinson volt, a szentgyörgyi együttesből a 18 pontos Marsall úgy lett a legeredményesebb, hogy rajta kívül további öt csapattársa is legalább 10 pontot szerzett.

Kosárlabda női Nemzeti Liga, 15. forduló: Marosvásárhelyi Sirius–Sepsi-SIC 52–106 (15–22, 11–24, 7–38, 19–22). Marosvásárhely, városi sportcsarnok. Mintegy 100 néző. Vezette: Cosmin Prisca, Máté András Stretea, Kővágó Lajos. Sirius: Robison 18/3, Pop 6/3, Mészáros 10, Radovic 5/3, Mitov 8 (cserék: Radu 5/3, Gál N., Gál E., Beldian, Imreh, Feișes). Edző: Ionel Brustur. Sepsi-SIC: Kress 10, Marshall 18/3, Gödri-Părău 10/3, Neagu, Stoenescu 15/12 (cserék: Fontaine 16, Kilin 5/3, Hamilton-Carter 6, Dzankic 15, Kovács 2, Huțanu 9/3). Edző: Zoran Mikes.

A forduló további eredményei: Alexandria–Temesvár 72–69, Brassói Olimpia–Szatmárnémeti VSK 70–62, Gyulafehérvár–Kolozsvári U 58–60, Aradi ICIM pihent.

A bajnokság soron következő körében, azaz a hét végén a Sepsi-SIC hazai környezetben lép pályára, ellenfele pedig a Brassói Olimpia lesz. (tif)