Megvannak a jegy- és bérletárak (Kosárlabda, Román Kupa)

Jövő hónap elejétől a sepsiszentgyörgyi kulturális szervezőirodában lehet megvásárolni a február 10–14. között esedékes férfi kosárlabda Román Kupa nyolcas döntőjére (Final 8/F8) és az azt követő All Star-gálára érvényes bérleteket – jelentette be keddi sajtótájékoztatóján Rusz István, a Sepsi-SIC menedzsere. A férfi torna mellett február második felében szintén a megyeszékhelyi Sepsi Arénában rendezik meg a női kupasorozat fináléját is.

Rusz elmondása szerint a két nyolcas döntő fontos eseménye lesz mind Sepsiszentgyörgy, mind Háromszék sportéletének, amelyre a helyi kosárlabda-kedvelők mellett a mindkét tornán érdekelt csapatok rajongóit, drukkereit is várják, a nagyváradi és a kolozsvári együttes már jelezte, hogy szurkolókkal érkeznek hozzánk a férfi F8-ra. Az ötnapos kosárlabdaünnepre a bérlet ára 50 lej (hét Román Kupa meccs + gála­mérkőzés), a napijegyet 15 lejért (két mérkőzés), míg az egy találkozóra érvényes jegyet 10 lejért lehet majd megvenni. A bérletek február 1-jétől a sepsiszentgyörgyi kulturális szervezőirodában, a jegyek pedig a helyszínen (Sepsi Aréna) szerezhetők be. Ugyanezek a tarifák érvényesek a női Román Kupa nyolcas döntőjére is (február 22–25.), azzal a különbséggel, hogy a hölgyeknél csak hét mérkőzés lesz, mivel a Román Kosárlabda Szövetség nemes egyszerűséggel 2018-ban nem rendezi meg a női All Star-gálát.

A DigiSport számára továbbra sem fontos a hazai női kosárlabda, hiszen amíg a férfi nyolcas döntő összes meccsét és a gálamérkőzést is műsorra tűzte, addig a szebbik nem viadalából csak három találkozót közvetítenek élőben. (tibodi)