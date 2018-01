Macedón és spanyol játékost igazoltak a szentgyörgyiek (Labdarúgás)

A Törökországban edzőtáborozó piros-fehérek, akárcsak az első, a második felkészülési mérkőzésükön is döntetlent játszottak. A háromszéki csapat vasárnap az albán FC Kamza együttesével játszott döntetlent (1–1), miután Benjamin Kuku egyenlített a hajrában. Az Eugen Neagoe edzette csapat kedden a lengyel bajnokságban a hetedik helyen álló Korona Kielce ellen lépett pályára. A gól nélküli találkozó 79. percében a lengyelek egy tizenegyest is kihagytak.

A Sepsi OSK kezdőcsapatában játéklehetőséget kapott a 24 éves spanyol középpályás, Alejandro Rodríguez Gorrin is, akit Bokor János csapatmenedzser tájékoztatása szerint sikerült leigazolniuk. A 185 centiméter magas labdarúgó legutóbb a portugál első osztályban érdekelt Boavista FC csapatánál szerepelt, viszont előtte játszott még az új-zélandi Wellington Phoenix együttesénél, korábban pedig az angol élvonalban érdekelt Sunderland korosztályos alakulatainál bizonyított.

A 26 éves csatár, Marko Simonovski is csatlakozott a szentgyörgyiekhez Törökországban. A macedón futballista legutóbb a finn élvonalban szereplő FC Lahti játékosa volt, ahol 32 mérkőzésen 13 gólt rúgott és 5 gólpasszt osztott ki. A 185 centiméter magas csatár ezt megelőzően a kazah Sahtyor Karagandi FK és a Zsetiszu FK alkalmazásában is játszott, illetve magára öltötte a horvát RNK Split, az orosz FK Amkar Perm, a macedón Metalurg Skopje, a Napredok Kicevo és a Vardar mezét is. Simonovski a macedón első osztályban 18 találatot jegyzett, a kazah élvonalban háromszor volt eredményes, és többek között eddigi pályafutása során Európa-liga selejtezőmérkőzéseken is szerzett három gólt.

„Nagy reményeket fűzünk mind a spanyol, mind a macedón játékoshoz. Mindketten jó képességűek, és bízunk benne, hogy teljesítményükkel segítenek célunk elérésében. A hozzáállásuk kifogástalan, teljes erőbedobással készülnek. Az edzőtáborban a hangulat kiváló, annak ellenére, hogy az edzések nagyon megterhelőek, valamint az erőnléti edző számtalan új gyakorlattal segíti a labdarúgók felkészülését. A folytatásban is dolgozunk játékoskeretünk erősítésén, szeretnénk egy kapust igazolni, illetve két további középpályást szerződtetnénk” – mondta kérdésünkre Bokor János.

A Sepsi OSK szombaton az ukrán PFK Olekszandrija, hétfőn pedig a kazak Kajszar Kizilorda FK ellen játszik edzőmérkőzést. (miska)