A magyar kultúra napja A FARKAS ÁRPÁD LEGSZEBB VERSEI című kötetet Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Ház dísztermében január 22-én, hétfőn 18 órától, Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében január 23-án, kedden 19 órától mutatják be a magyar kultúra napja alkalmából. A költővel Balázs F. Attila kiadóvezető beszélget. Közreműködik Kolcsár József színművész, házigazda Szonda Szabolcs könyvtárigazgató.



SZIMPLA. Programsorozat a sepsiszentgyörgyi Szimplában: ma 19 órától A nyomtatott giccs újraértelmezése – happening. Sepsiszentgyörgyi színművészek, rádiósok, lapszerkesztők és mások olvasnak fel dr. Stefan Frank A gyanú árnyékában című regényéből (fordította: Látrányi Mónika). Válogatott magyar zenekülönlegességgekkel közreműködnek a Depilator Brigad tagjai: Bob Poljakov és Obrazcov Vipo. * Szombaton 19 órától Háromszéki rock ‘n’ roll: Demeter Elemér/Eli azonos című könyvének zenés bemutatóján közreműködik Kudelász Gyöngyi énekes. A szerzővel Szonda Szabolcs könyvtárigazgató beszélget. A hangulatról az Osonó Színházműhely élőszobrai gondoskodnak. * Vasárnap 14–21.30 óráig levetítik a Tarr Béla rendezte Sátántangó című filmet, a leghosszabb magyar mozgóképet, amely valaha mozivásznon pörgött.

HANGVERSENY. A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színházban január 20-án, szombaton 20 órától fellép a rétyi Kováts András Ifjúsági Koncert-fúvószenekar Maksai József vezényletével. Fővédnök: Antal Árpád András polgármester. Jegyek elővételben a városi kulturális szervezőirodában kaphatók.

KIÁLLÍTÁS. A Székely Nemzeti Múzeum, a Balassi Intézet – Magyarország Kulturális Központja, Sepsiszentgyörgy, az Erdélyi Református Egyházkerület és a Házsongárd Alapítvány szervezésében a Székely Nemzeti Múzeumban január 22-én 17 órától megnyitják a Tehetségük az „isteni ingyen kegyelem” ajándéka című, Dóczyné Berde Amál festőművész és Berde Mária írónő életét bemutató kiállítást. Az esemény házigazdája Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója. A kiállítást megnyitja Brendus Réka nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár. A kiállítás kurátora Szebeni Zsuzsanna színháztörténész, grafika: Szebeni-Szabó Róbert.

EMLÉKEZÉS MAGYARI LAJOSRA. Január 22-én, hétfőn 17 órakor a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület szervezésében Magyari Lajos költőre, közíróra emlékeznek a kovásznai művelődési ház Ignácz Rózsa Termében. Meghívottak: Czegő Zoltán költő, író (Sepsiszentgyörgy) és Szabó Zsolt irodalomtörténész, főszerkesztő (Kolozsvár). Házigazda: Gödriné Molnár Márta ny. tanárnő. Közreműködik a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Líceum Diákszínpada, amely Molnár János tanár irányításával a Csoma Sándor naplója című poémát jeleníti meg.

A HÁROMSZÉKI TÉT-ESTEK (Tudás–Élmény–Tapasztalat) sorozatban január 23-án, kedden 18 órától Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében Reisinger János magyarországi irodalomtörténész tart előadást Ki nekünk Arany János? címmel.

IGNÁCZ RÓZSA ARCAI. Január 23-án, kedden 19 órától Baróton az Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár Termében a magyar kultúra napja alkalmából kiállítás nyílik Ignácz Rózsa arcai címmel, majd Szebeni Zsuzsanna színháztörténész, a sepsiszentgyörgyi Balassi Intézet – Magyarország Kulturális Központja vezetője az intézmény eddigi tevékenységéről, jövőbeli terveiről tart vetített képes ismertetőt. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.



Színház

M STÚDIÓ. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház szombaton 19 órától a Háromszék Táncstúdióban a Romeo & Julia című produkciót játssza Uray Péter rendezésében. Az előadásokra érvényesek az Ábel-bérletek, helyet előjegyeztetni, jegyet vásárolni a kulturális szervezőirodában és a www.biletmaster.ro oldalon lehet (telefon: 0267 312 104).

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi magyar színház vasárnap 19 órától a kamarateremben Michel de Ghelderode: Escorial című előadását játssza Zakariás Zalán rendezésében.



Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102) mai programja: 16-tól Gengszterzsaruk (amerikai akcióthriller, 140 perc, 2018) román felirattal; 16.15-től Daddy Cool (francia vígjáték, 97 perc, 2017) román felirattal; 18.15-től The Disaster Artist (amerikai dráma, 103 perc, 2017) román felirattal; 18.30-tól A legsötétebb óra (amerikai dráma, 114 perc, 2017) román felirattal; 20.30-tól Pororoca (román dráma, 153 perc, 2017); 20.45-től The Commuter – Nincs kiszállás (angol–amerikai thriller, 104 perc, 2018) román felirattal.



Musical- és operettest

A kolozsvári Operettissimo együttes előadásában musical- és operettestre kerül sor – Csárdáskirálynő, Marica grófnő, Mágnás Miska, A szépség és a szörnyeteg, Az operaház fantomja, Hegedűs a háztetőn – Kovásznán ma 19 órától a Művelődési Házban; Sepsiszentgyörgyön február 9-én, pénteken 19 órától. Jegyek ára 30 lej, kaphatóak a városi kulturális szervezőirodában (telefon: 0267 312 104). Honlap: www.operettissimo.ro.



Kiállítás

* Ütő Gusztáv festőművész kiállítását ma 18 órától nyitják meg Sepsiszentgyörgyön az Erdélyi Művészeti Központban (Olt utca 2. szám, III. emeleti kiállítóterek). A vendégeket Vécsi Nagy Zoltán, az Erdélyi Művészeti Központ vezetője köszönti. A tárlatot megnyitja Kányádi Iréne művészettörténész, a Partiumi Keresztény Egyetem előadótanára. Közreműködik Kónya-Ütő Bence, a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház színésze.

* A kézdivásárhelyi Gyűjtemények Házában szombaton 11 órakor megnyitják a lemhényi születésű Zsigmond Judit festménykiállítását. Házigazda: Beke Ernő. Közreműködnek a Molnár Józsiás-iskola zenetagozatos tanulói.



Hitvilág

IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT. Sepsiszentgyörgyön ma 18 órától a Szent Gellért katolikus templomban igehirdető Bancea Gábor lelkész; szombaton 18 órától a szemerjai református templomban igehirdető Márkus András címzetes esperes, plébános.

MÁRIA-ÁHÍTAT KOVÁSZNÁN. Minden hónap harmadik szombatján Mária-áhítatot tartanak szentmisével, rózsafüzérrel és gyertyás körmenettel. Hívják és várják a háromszékieket január 20-án 18 órakor a helyi plébániatemplomba.

SZERETETVENDÉGSÉG KÖNYVBEMUTATÓVAL. Január 21-én, vasárnap 16 órától a sepsiszentgyörgyi unitárius egyház tanácstermében a helyi unitárius nőszövetség szeretetvendégséget tart az Árkosról, Kőröspatakról, Kálnokról elszármazottakkal együtt. Meghívott előadó Kisgyörgy Zoltán, aki legújabb könyvét – Barangolás a Székelyföldön: Kovászna megye. Budapest, 2017 – mutatja be. Ára 45 lej.



Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön mától csütörtökig naponta 20–8 óráig az 1918. december 1. úti Salvia II. (telefon: 0267 313 112, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), szombaton és vasárnap 8–12 és 16–20 óráig a Grigore Bălan tábornok úti Salvia I. (0267 313 513); Kézdivásárhelyen hétvégén a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961), hétfőtől a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton 8–16 óráig, vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Mária (0729 935 431) gyógyszertár teljesít szolgálatot.



Röviden

ÁRAMSZÜNET. Árkoson és Szotyorban ma 8–16 óráig; Dálnokon ma és hétfőn 8–15 óráig; Csernátonban ma és hétfőn 9–16 óráig; Felsőcsernátonban 23-án és 25-én 9–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma 19 órától társaságitánc-tanfolyam haladóknak. Telefon: 0722 233 774. Info: facebook@liveartdance­studio.

EKE-TÚRA. A háromszéki EKE szombaton szalonnasütéssel egybekötött sétatúrát szervez Sepsiszentgyörgyről a stadion–Bíróné pusztája–Honvédkút–Tetveskút–Kölcze-puszta–Pap kútja–Büdöskút útvonalon. Indulás 9 órakor a stadiontól. Túravezető: Dukrét Lajos.

HAGYOMÁNYOS FARSANGI MULATSÁGOT tartanak szombaton Árkoson. A farsangi felvonulás 10 órakor indul, 20 órától farsangi bállal zárul a rendezvény a kultúrotthonban, amelyre mindenkit szeretettel hívnak.