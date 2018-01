Téli rali tizenegyedszer (Autósport )

A hónap eleji enyhébb időjárás miatt sokunkban felmerült a kérdés, hogy idén megszervezik-e a hagyományos szezonnyitó ralit, ám az elmúlt napokban beköszöntött az igazi tél, bőségesen hullott hó, a hőmérséklet is jócskán lecsökkent, így minden feltétel adott, hogy a sepsiszentgyörgyi Auto Crono és a kovásznai DRE Racing Team január 19–21. között tizenegyedik alkalommal is megtartsa a látványos, Winter Rally elnevezésű versenyét.



A szervezők közlése szerint a Kommandón és környékén megrendezendő viadalra 30 egység nevezett be Bulgáriából, Magyarországról és Romániából, akiknek három nap alatt mintegy 140 kilométernyi – embert és technikát egy­aránt próbára tevő – versenyszakaszt kell teljesíteniük. Ma a 9 órakor rajtoló shakedownnal (nyitó szakasz) veszi kezdetét hivatalosan a viadal, szombaton 10, míg vasárnap 9 órától indul a száguldás.

A mezőnyben két háromszéki versenyzőpárosnak is szurkolhatuk: Szabó Csongor/Rareș Fetean Ford Fiesta R2-essel, míg Bedő Barna/Molnár László BMW M3-assal vág neki a 2018-as téli ralinak. Egy éve a megmérettetést Vali Porcișteanu nyerte meg, aki a gyorsasági szakaszok felvezetőjeként most is jelen lesz Háromszéken. (t)