Pont nélkül zártak a magyarok (Férfi kézilabda-Európa-bajnokság)

A magyarok jól kezdték a kulcsfontosságú találkozót, de az első félidő második felében a csehek 12 perc alatt hatgólos előnyt építettek ki, és a szünetben négy találattal vezettek (15–11). A második felvonásban a magyaroknak volt egy négygólos sorozatuk, majd az 55. percben egy gólra csökkenthették volna a hátrányukat, ám nem jártak sikerrel, ami végleg eldöntötte a meccset.

A magyar csapat az Európa-bajnokság 1994 óta íródó története során 2000-ben és 2002-ben nem jutott ki a tornára, amikor pedig ott volt, mindössze egyszer, 2010-ben búcsúzott nyeretlenül, de most először maradt pont nélkül. Ljubomir Vranjes továbbra is nyeretlen a magyar válogatott szövetségi kapitányaként, mérlege egy döntetlen és négy vereség.

„Válogattunk három vereséget szenvedett, és nem jutott tovább a csoportjából, így az alapcélt, a minimális elvárást sem teljesítette... Azt is mérlegelnünk kell, hogy a régóta szükségszerű, mégis sokáig halogatott generációváltás éppen csak megkezdődött a válogatottnál, de a csehektől elszenvedett, fájdalmasan egyértelmű vereség utáni pillanatokban ez sem vigasz” – áll Magyar Kézilabda-szövetség közleményében.

Eredmények, csoportkör, 3. forduló: A-csoport: Szerbia–Izland 29–26, Horvátország–Svédország 31–35. A csoport végeredménye: 1. Svédország 4 pont, 2. Horvátország 4, 3. Szerbia 2, 4. Izland 2. B-csoport: Franciaország–Fehéroroszország 32–25, Norvégia–Ausztria 39–28. A csoport végeredménye: 1. Franciaország 6 pont, 2. Norvégia 4, 3. Fehéroroszország 2, 4. Ausztria 0. C-csoport: Németország–Macedónia 25–25, Montenegró–Szlovénia 19–28. A csoport végeredménye: 1. Macedónia 5 pont, 2. Németország 4, 3. Szlovénia 3, 4. Montenegró 0. D-csoport: Csehország–Magyarország 33–27, Spanyolország–Dánia 22–25. A csoport végeredménye: 1. Spanyolország 4, 2. Dánia 4, 3. Csehország 4, 4. Magyarország 0.

A középdöntő első csoportjában Svédország, Franciaország, Horvátország, Norvégia, Fehéroroszország és Szerbia, míg második csoportjában Macedónia, Spanyolország, Dánia, Németország, Csehország és Szlovénia harcol a továbbjutásért.