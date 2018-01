Erdélyben is bemutatják A Viszkist

A film a Székely Szeretetszolgálat, Studio Nova és Taylor Project által létrehozott kezdeményezés, a Vándormozi keretében olyan erdélyi településekre is eljuthat, ahol nincs filmszínház. A Vándormozi közleménye szerint a Kincsem című film iránti érdeklődés bizonyította, hogy a magyar filmekre és a megtekintésükkel járó közösségi élményre a kistelepüléseken is igény van. Ambrus Attila a tervek szerint több vetítésen is jelen lesz.

A Viszkist november 23-án mutatták be Magyarországon, ahol az első hétvégén több mint 65 ezer nézőt vonzott. A filmet 2018 januárjáig mintegy 300 ezren látták.

Antal Nimród, a film rendezője a magyarországi bemutató előtt elmondta: az 1993 és 1999 között csaknem harminc fegyveres rablást elkövető, Viszkis néven elhíresült Ambrus Attilával a forgatás előtt két évvel találkozott először egy budapesti vásáron, ahol a börtönből tíz év után, 2012-ben szabadult férfi a kerámiáit árulta. Ambrus Attila később részletesen beavatta a rendezőt az életébe, mesélt gyermekkoráról, a javítóintézetben és a román hadseregben sorkatonaként eltöltött időszakról, Magyarországra szökéséről és arról, miként sodródott a bűnözés felé. Ebből az anyagból született meg a film forgatókönyve, amelyet Ambrus Attila is olvasott. Az egykori bűnöző egy villanásra a filmben is látható.

Ambrus Attila szerepében Szalay Bencét láthatják a nézők, szerelmét Móga Piroska, a nyomozót Schneider Zoltán alakítja.