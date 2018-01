Vince-napi vesszővágás

A nemzeti történeti emlékparkban emellett felavatják az új borrendi tagokat, valamint újborkóstolót is tartanak – közölte az intézmény marketingvezetője. Kodácz Csengele elmondta, a néphagyomány szerint a 300 körül vértanúhalált halt Szent Vince napján, január 22-én tájegységenként különbözőképpen megjósolták, hogy milyen lesz a várható szőlőtermés. Ha megcsordul a Vince, tele lesz a pince – vagyis ha enyhe az idő és olvad ezen a napon, akkor vidám szüretre, gazdag termésre lehet számítani. Szent Vincét nem csak a magyar borosgazdák tartják nagyra, Franciaországban, Dél-Németországban és Ausztriában is tisztelik. Ehhez hozzájárulhat nevének népies etimológiája: Vin-Cent (százszoros bor) is.

A szeri monostor gazdasági épületei között tárták fel az Alföld egyik legnagyobb borospincéjét, ami azt bizonyítja, hogy már a középkorban jelentős szőlőtermesztés folyhatott a területen. Hagyomány, hogy az emlékparkban összegyűlő borrendek a skanzen szőlőskertjében levágott vesszők állapotából következtetnek a várható termésre. Amennyiben a rügyek és a mellékrügyek szép zöldek, a vesszők rugalmasak, a tőkék átvészelték a fagyot, nincs ok aggodalomra, bőségesen terem majd szőlő.