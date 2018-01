A só és a penész (Szóvá tesszük )

Érdekes, hogy az utóbbi tíz évben csak az alkohol és a dohányáru ára emelkedett drasztikusan, s ma egy csomag cigaretta akár 20 lej is lehet, miközben egy kg kenyér ára 4 lej körül mozog...

Kétféle módon lehetne ezt elkerülni. Egyik esetben a gyártási recepteket kellene megszigorítani, s nem marokszámra, hanem csupán milligrammokban előírni a só mennyiségét. A másik lehetőség a só árának (ami évszázadok óta nem változott) legalább 100 lejre való emelése – így egész biztos, hogy az élelmiszergyártók patikamérlegen adagolnák!

Az is igen bosszantó, hogy az ,,EU”-s recept szerint készült kenyér igen hamar megpenészedik. Nem tudtam, hogy Brüsszelben ilyen fejlett az orvostudomány, és polgárai­kat, tehát minket is kötelező penészkúrára fognak. Minden­esetre én abban igen kételkedem, hogy ez a penész hasonlít a gyógyító penicillinhez!

Mi azt szeretnénk, ha nekünk meghagynák a jó ősi pityókás kenyerünket, de ettől függetlenül ők továbbra is kedvük szerint fogyaszthatnák a penészeset.

Demes Csaba, Sepsiszentgyörgy