Új cserkészekkel gazdagodtunk

A fogadalommal elkötelezzük magunkat, hogy Istent, hazánkat, nemzetünket, embertársainkat fogjuk szolgálni. A fogadalom kettős dimenzióba vezeti be a fiatalt: emberi és lelki, mivel a cserkészet nevelni akar, és minden elemében nagyobbá tenni az embert. A szolgálat nem azt jelenti, hogy önmagától távol álló dolgokat kutasson a fiatal, a cserkészet konkrét és praktikus: a mellettünk álló, a közeli felebarát szolgálatával kezdődik, s ezután is minden pillanatban folytatódik.

Csapatunk cserkészeinek és minden kedves cserkésztestvérnek azt kívánom, hogy úgy ismerjenek meg minket az emberek, ahogyan azt a cserkészdal is mondja: „Láb, mely hangtalanul lépked, / Szem, mely mindig mindent lát, / Szív, mely hallja szél, ha rezdül, / Szív, mely megérzi más baját, / Üdv néked, Cserkésztestvér, / Erről ismerek rád.”

Cserkészi üdvözlettel: Jó munkát! kívánok.

Dr. Györgyjakab Timea Rita, a 115. Bölöni Farkas Sándor Cserkészcsapat vezetője