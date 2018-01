Csángó tanítónő bajban

Azért, hogy egy magyar családot újra a biztonságot nyújtó otthon falai védjenek, és hogy a csángó gyerekek magyar nyelvű tanítása folytatódjék, már sokan összefogtak, de segítségre még most, az ünnepek múltán is szükség van. Kérünk minden jóakaratú embert, hogy segítsen, hogy a tanító néni és családja újra teljes erejével a magyar megmaradás ügyét szolgálhassa. A meleg családi fészket huszonöt évig építgették, ebben a házban kezdtek el a csángó gyerekek magyarul számolni, írni, olvasni és énekelni. A tragikus napon ez a ház lett a tűz martaléka, csak elszenesedett szarufák, kormos falak és kiégett bútorok maradtak. Segítsünk újjáépíteni a házat a család és a falu magyarul tanuló apraja-nagyja számára! Minden segítség elkél: pénzadomány, építőanyag (pl. ablakok, ajtók), lakásfelszerelés, használati tárgyak. Mind-mind olyan helyre fog kerülni, ahol most nagy a szükség.

A hír körbejárta a világot: a Csángó Szeretetszolgálat a Szarka család megsegítése céljából Facebook-oldalt hozott létre Segítsünk Szarka Feliciá­nak és családjának! Külsőrekecsin címmel. Itt lehet bekapcsolódni a segítségadásba, illetve ugyanitt lehet felvenni a kapcsolatot az érintett családdal. Pénzadományt az OTP Banknál nyitott számlákra lehet utalni, forintot, lejt és eurót külön, a következő címzéssel: SARCA FELICIA, FUNDU RĂCĂCIUNI, BACĂU, ROMÂNIA, SWIFT-BIC: OTPVROBU.

Számlaszámok:

RO07OTPV290000297370HU01 (forint),

RO03OTPV290000297370RO01 (lej),

RO57OTPV290000297370EU01 (euró),

Adomány ház építésére megjegyzéssel.

Tisztelettel kérem, ha tudnak, segítsenek! Se ruhájuk, se kályhájuk, se hűtőjük, minden odaveszett. Napi kapcsolatban vagyok velük, mi Vas megyében élünk, mi magunk is próbálunk segíteni, gyűjteni, küldeni, de a feladat meghaladja az erőnket, muszáj mástól is segítséget kérni.

Kovácsné Németh Edit, Meggyeskovácsi