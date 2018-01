A Tarnóczy–Mikes-várkastély történetét tanulmányozzák (Kézdiszentlélek )

A kézdiszentléleki Perkő lábánál, a községközpont északnyugati részén találhatóak a hajdani reneszánsz Tarnóczy–Mikes-várkastély maradványai. Első írásos említése 1465-ből való, a középkorban több gazdája is volt. Mikes Benedek építtette az 1400-as évek elején, 1634-ben zabolai Mikes János ide zárta be az elrabolt Tarnóczy Sárát, és ez Kemény Zsigmond Özvegy és leánya című regényének egyik helyszíne. Utolsó tulajdonosai az Aporok voltak. A kastély a 19. század elején még lakható volt, Orbán Balázs ottjártakor csaknem kétemeletnyi magasságban álltak reneszánsz kőfaragványos falai. A romokon kívül az egykori várkastély egyik bejárati kapuja és a vár kőkerítésének egy része látható még, sajnos, romos állapotban.

Az önkormányzat elképzelései szerint a következő évben a feltárási terv elkészítése következne, és a restaurálás során a megmaradt bejárati kaput is felújítanák; mindezt pályázati pénzből valósítanák meg. Ehhez előbb a várromnak és környékének a tulajdonjogát kellett tisztázni, addig nem lehetett előrelépni; ez tavaly megtörtént, most már az önkormányzat a tulajdonos – hangsúlyozta az elöljáró, aki azt is közölte: nemrég kérte fel Csáki Árpád történészt, műemlékvédő szakembert, hogy állítson össze egy tanulmányt, végezzen kutatásokat a Mikes, Hiller, Apor és Kálnoky család levéltárában, illetve a Székely Nemzeti Múzeum irattárában és a megyei levéltárban a várkastély történetével kapcsolatosan. A feltárás és konzerválás után a várkastély romjai igazi turisztikai látványosságot jelentenének Kézdiszéken – összegzett a polgármester.