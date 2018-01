Továbbképzésen Portugáliában és Máltán

Iskolánk tanulói 70 százalékban roma nemzetiségűek, ezért egyik fő célunk évek óta, hogy ösztönözzük az iskolalátogatást, megelőzzük az idő előtti kimaradást, megtanítsuk diákjainknak a különböző nemzetiségek kultúráját, ezáltal az együttélésre, a másság elfogadására biztassuk, toleranciára neveljük őket. Ennek érdeké­ben az iskolán kívüli tevékenységekre nagyobb hangsúlyt fektetünk, nonformális tanulással valósítva meg kitűzött céljainkat. Fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink úgy tanuljanak, hogy közben pozitív tapasztalatokat és sikerélményeket szerezzenek, hogy új területeken is kipróbálják magukat, és ezáltal nyitottabbá, kreatívabbá váljanak. Hisszük, hogy a későbbiekben felhasználják majd jobb tanulási képességeiket, új kapcsolataikat, hogy valószínűleg aktívabb kultúrafogyasztókká válnak, és érdeklődőbbek lesznek új ismeretek megszerzése iránt. Ezt az elképzelést szolgálta a projekt, amelynek lefutási ideje egy év volt: 2016. december 20-ától 2017. december 20-ig.

A továbbképzések a fent említettekben nyújtottak segítséget. Számos európai ország pedagógusával volt alkalmunk megosztani tapasztalatainkat, illetve megoldásokat keresni közös problémáinkra. A gyakorlati csoportmunkák eredményei sokfélék: fogalmakat tisztáztunk, új módszereket, játékokat ismertünk meg és próbáltunk ki. Ezeket az Iskola másként hét foglalkozásain gyümölcsöztettük is. A kollégáknak is tartottunk beszámolót, a továbbiakban pedig szaklapokban, szakfelületeken, módszertani napokon, műhelymunkák keretében tervezzük megosztani a tanultakat.

A két csoport tagjai: Vancea Eszter igazgatónő és Gaál Zsuzsa tanárnő, akik 2017 áprilisában az Outdoore activites című egyhetes továbbképzőn vettek részt Portugáliában (Caldas da Rainha); Biró Julianna, Farkas Imre és Korodi Emese Tünde tanítók, akik 2017 májusában a Harmónia és tanulás című tíznapos továbbképzőn voltak Máltán (Senglea). Szakmai tudásuk megosztásáért köszönet az oktatóknak, a pedagógusoknak pedig további sikeres munkát kíván:

Biró Julianna, Farkas Imre, Gaál Zsuzsanna, Korodi Emese Tünde, Vancea Eszter