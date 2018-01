Áramkiesés és útzár havazás után

A készenléti felügyelőség közleményében ismertette: az időjárás miatt a 11C jelzésű úton több fa is az úttestre dőlt, így csütörtökre virradóra lezárták az utat és felfüggesztették a közlekedést Sepsibükszád és Torja között. Az érintett részen több mint húsz megyeszékhelyi és kézdivásárhelyi tűzoltó dolgozott láncfűrészekkel, hogy mielőbb megtisztítsák, eltávolítsák az útra dőlt 75 fát (fotó). Az országos útügyi társaság honlapján tegnap délben közölte, 11 óra 30 perctől ismét járható volt a Sepsibükszád–Torja szakasz minden kategóriájú jármű számára.

Fennakadást okozott az időjárás az áramellátásban is, a készenléti felügyelőség szerint mintegy 850 háromszéki fogyasztónál szakadt meg a szolgáltatás. Az Electrica hét csoportot, félszáz munkatársát mozgósította Háromszék-szerte a különböző problémák orvoslására – néhol már szerda estétől éjfélig dolgoztak, tegnap reggel hat órakor pedig ismét munkához láttak. Torján hétvégi házaknál, panzióknál szünetelt az áram, akárcsak a Bálványos Resort Szállodánál, miután 14 fa dőlt az ellátást biztosító vezetékekre – vázolta lapunknak Józsa Csaba. Az Electrica megyei igazgatója lapunknak azt is elmondta, Nagybaconban 167 fogyasztójuk nélkülözte az áramot egy meghibásodott trafóház miatt, Előpatakon pedig egy villanyoszlop törött ki a középfeszültségű vonalon, de fa is dőlt a vezetékre, s hasonló helyzet adódott Kőröspatakon. A mikóújfalusi vonalon leszakadt vezeték helyreállításán dolgoztak. Sugásfürdőn a hó súlya alatt nehezedtek a villanyvezetékre a faágak, így ott sem volt áram. Az elektromossági szakemberekhez csatlakozva kézdivásárhelyi tűzoltók segédkeztek Bálványoson a villanyvezetékre esett fák eltávolításában.

Az országos útügyi társaság fennhatósága alá tartozó háromszéki útszakaszokon – a 2D, 10-es, 11-es, 11B, 11C, 12, valamint 13E jelzésű országutakon – összesen 250 tonna csúszásgátlót szórtak ki. Honlapjukon közzétett tájékoztatójuk szerint vékonyabb hóréteg nehezítette a közlekedést Kézdivásárhely és Bereck, illetve Zágon és Bárkány között, akárcsak a Kézdivásárhely irányából Csíkkozmás felé vezető úton.