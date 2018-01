Megújul az altorjai Szent Miklós-templom

Amint az időjárás megengedi, nekifognak az altorjai Szent Miklós római katolikus templom külső fejújításának – tudtuk meg Hatos Mihály plébánostól, aki azt is elmondta, hogy az adománygyűjtés már tavaly elkezdődött. A közel háromszázezer lejbe kerülő tatarozást a tetőszerkezettel kezdik, az épület új cserepeket kap, majd kicserélik a nyílászárókat.



Az altorjai Szent Miklós római katolikus templomot 1823–1831 között építették, és azóta a gyakori földrengések miatt több főjavításon is átesett, de a rendszerváltás óta nagyobb tatarozásra nem került sor. A templom nem szerepel a hivatalos műemlékjegyzéken.

A felújításhoz szükséges építőanyagot nagyjából már megvásárolták, de a teljes összeg­ből még mindig hiányzik kétszázezer lej. A plébános azt is közölte, hogy a hívek adományai mellett a Nemzeti Kulturális Alapnál is pályáztak a felújításra. Tavaly a torjai önkormányzattól húszezer lejt, a megyei önkormányzattól pedig ötvenezer lejt kaptak, és abban reménykednek, hogy a támogatás idén sem marad el.

A templom idén kívülről megújul, és úgy fog kinézni, mint azt annak idején az Aporok megálmodták, és ha még sikerül pénzt szerezni, akkor jövőre a belső javítás következik – összegzett Hatos Mihály plébános.