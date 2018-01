Bírálja az ellenzék Iohannist

A tegnapi lapok Traian Băsescu volt államfőt, az ellenzéki Népi Mozgalom Pártjának (NMP) elnökét idézik, aki szerint Iohannis semmivel sem került közelebb újraválasztásához, inkább távolodott egy második elnöki mandátumtól azáltal, hogy a „legkényelmesebb utat választva” nem tagadta meg, hogy kinevezze az SZDP elnökének, Liviu Dragneának a kegyeltjét. Băsescu meggyőződése, hogy az SZDP képtelen a kormányzásra, Iohannis pedig megszabadíthatta volna az országot a gazdaságpolitikai kapkodástól, ha szembeszegült volna az SZDP-vel. A volt elnök szerint a parlament biztosan megszavazta volna a második jelöltet, mert ha elutasítja, feloszlatását kockáztatja.

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (MRSZ) elnöke, Dan Barna sajnálatosnak tartja, hogy a jobboldali elnök meg sem próbálta a „katasztrófát korlátozni” és legalább egy „elfogadható” jelöltet kérni az SZDP-től. Barna emlékeztetett, hogy a jelölt egyedüli emlékezetes megnyilvánulása az Európai Parlamentben az volt, amikor védelmébe vette a büntetőjog korrupcióellenes szigorát enyhítő, a több százezres tüntetések hatására visszavont kormányrendeletet.

Szerda este a közösségi oldalak is megteltek az eddigi kormányellenes tüntetéseket szervezők csalódott bejegyzéseivel, Iohannis Facebook-oldaláról már a bejelentése utáni órában követők százai iratkoztak le.

A korrupcióellenes megmozdulások szervezőinek egyike, az Iniţiativa România szerda este az elnöki hivatal elé hívta híveit, ahol néhány tucatnyi tüntető ezúttal az eddigi szövetségesüknek tartott államfő ellen demonstrált, amiért a legkisebb ellenállást sem tanúsította az SZDP-vel szemben, és még csak feltételeket sem kötött ki – például az igazságszolgáltatás függetlenségének garantálását – a miniszterelnök-jelöltjük kinevezéséhez.

Az ellenzéki hangvételű Adevărulban Paul Stan ugyanolyan csalódásnak nevezi Iohannist, mint amilyen Emil Constantinescu elnök volt, aki később bevallotta, hogy „legyőzték a titkosszolgálatok”. A szerző szerint Iohannis „lepaktálását a bűnözőkkel” sokan csak azzal tudják magyarázni, hogy ő is zsarolható, vagy nem tud felnőni tisztségéhez.

Az Adevărul egy másik szerzője, Mircea Morariu engedékenyebb hangon írva az elnökről megállapította: sokan önzéssel, cinizmussal vádolják Iohannist, amikor arra játszik, hogy „nyilvánvalóan alkalmatlan” miniszterelnökükkel és megvalósíthatatlan választási ígéreteik borítékolható kudarcával a szociáldemokraták végképp lejáratják magukat a választók előtt, de a szerző szerint a jobboldali államfőnek nem nagyon volt reális választási lehetősége. Az ellenzék nem is javasolt kormányfőt, és ha a parlament – feloszlatását meggátolandó – előbb-utóbb meg is szavazott volna egy jobboldali vagy független jelöltet, az semmit sem tehetett volna a parlamentben ülő baloldali többséggel szemben.

Az államfő volt pártja viszont megvédi Iohannist. Raluca Turcan, a NLP elnökhelyettese szerint az SZDP egy ördögi tervet eszelt ki, Dragneáék alig várták, hogy elutasítsa Viorica Dăncilă kinevezését, hogy alkotmánysértésre hivatkozva felfüggeszthessék hivatalából, és Călin Popescu Tăriceanu szenátusi elnököt ültethessék a helyére, aki ideiglenes elnöksége egy hónapja alatt kihirdethette volna az igazságügyi törvényeket és „lefejezhette” volna az ügyészségeket. A NLP frakcióvezetője szerint a „társadalom minden sejtjét átszövő korrupció” visszatérésénél mégis kisebb kárt okozhat az, hogy a Liviu Dragnea SZDP-elnök bábjának tartott Viorica Dăncilă lehet a kormányfő.