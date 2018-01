Továbbra is csúcson a szociáldemokraták

Biztosan, de nagyon lassan csúszik a lejtőn a Szociáldemokrata Párt (SZDP), még ma is ők kapnák a legtöbb szavazatot: a szavazópolgárok 42 százaléka ütné a pecsétet a három rózsára. Az SZDP támogatottsága 2016 decembere óta 3,5 százalékkal, tavaly november – a CURS legutóbbi közvélemény-kutatása – óta egy százalékkal csökkent.

A Nemzeti Liberális Párt (NLP) jól járna, ha most vasárnap lennének a választások, de még így sem tudná megszorongatni az SZDP-t: míg a 2016. decemberi parlamenti választáson a szavazatok 20 százalékát kapták meg, most a lakosság 27 százaléka voksolna rájuk.

Feltörekvőben a Liberálisok és Demokraták Szövetsége is, az SZDP-vel koalícióban kormányzó alakulat hat százalékkal jutott be a parlamentbe, most kilenc százalékot kapna. Rosszul járna ellenben a Mentsétek meg Romániát Szövetség, míg 2016 decemberében kilencszázalékos sikert értek el, most épp csak bejutnának a törvényhozásba az ötszázalékos támogatottsággal. Kis pozitív kilengés után Traian Băsescu alakulata, a Népi Mozgalom Pártja ismét a parlamenti bejutás küszöbét jelentő öt százalékon áll. Az RMDSZ megőrizte a hatszázalékos támogatottságát.

Először jelent meg a közvélemény-kutatásban Dacian Cioloş volt kormányfő alakulata, a Romania 100, és elődje, az SZDP-ből eltávolított Victor Ponta pártja, a Pro Romania, mindkettő két százalékkal szerepel a január 3–10. között végzett felmérésben, amely a biztos szavazók számát is rögzítette: most már csak a lakosság 57 százaléka tudja biztosan, kire üsse a pecsétet, 43 százalék határozatlan vagy nem válaszolt a kérdésekre, azaz el sem menne szavazni.