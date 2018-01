HANGVERSENY. A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színházban ma 20 órától fellép a rétyi Kováts András Ifjúsági Koncertfúvószenekar Maksai József vezényletével. Fővédnök Antal Árpád András polgármester. Jegyek elővételben a városi kulturális szervezőirodában kaphatók.

KIÁLLÍTÁS. A Székely Nemzeti Múzeum, a Balassi Intézet – Magyarország Kulturális Központja, Sepsiszentgyörgy, az Erdélyi Református Egyházkerület és a Házsongárd Alapítvány szervezésében a Székely Nemzeti Múzeumban január 22-én, hétfőn 17 órától megnyitják a Tehetségük az „isteni ingyen kegyelem” ajándéka című, Dóczyné Berde Amál festőművész és Berde Mária írónő életét bemutató kiállítást. Az esemény házigazdája Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója. A kiállítást megnyitja Brendus Réka nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár. A kiállítás kurátora Szebeni Zsuzsanna színháztörténész, grafika: Szebeni-Szabó Róbert.

EMLÉKEZÉS MAGYARI LAJOSRA. Január 22-én, hétfőn 17 órakor a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület szervezésében Magyari Lajos költőre, közíróra emlékeznek a kovásznai Művelődési Ház Ignácz Rózsa Termében. Meghívottak: Czegő Zoltán költő, író (Sepsiszentgyörgy) és Szabó Zsolt irodalomtörténész, főszerkesztő (Kolozsvár). Házigazda Gödriné Molnár Márta ny. tanárnő. Közreműködik a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Líceum Diákszínpada, mely Molnár János tanár irányításával a Csoma Sándor naplója című poémát jeleníti meg.

IOCHOM ISTVÁN, lapunk munkatársa Hadifogolyélet Nyugaton és a Szovjetunióban című könyvét a kézdiszentkereszti községi könyvtárban január 22-én, hétfőn 18 órától Ambrus Ágnes magyartanár, ny. egyetemi adjunktus mutatja be.

TUDOMÁNYTÖRTÉNET. Január 22-én, hétfőn 18 órakor Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében a magyar tudománynak és kultúrának tisztelegő tudománytörténeti kiállítás nyílik. A kiállítás 80 poszterből áll, amely dr. Pálfi György professzor másfél évtizedes munkája. A megnyitón részt vesz v. Oláh István, a magyarok Világszövetsége Kárpát-medencei térségének elnöke. Az iskola diákjai szavalataikkal, az iskola tudóskörének egy kis bemutatójával, illetve a Canticorum Nőikar Birtalan-feldolgozásokkal teszi ünnepélyesebbé az eseményt.

A HÁROMSZÉKI TÉT-ESTEK (Tudás–Élmény–Tapasztalat) sorozatban január 23-án, kedden 18 órától Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében Reisinger János magyarországi irodalomtörténész tart előadást Ki nekünk Arany János? címmel.

IGNÁCZ RÓZSA ARCAI. Január 23-án, kedden 19 órától Baróton az Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár Termében a magyar kultúra napja alkalmából kiállítás nyílik Ignácz Rózsa arcai címmel, majd Szebeni Zsuzsanna színháztörténész, a sepsiszentgyörgyi Balassi Intézet – Magyarország Kulturális Központja vezetője az intézmény eddigi tevékenységéről, jövőbeli terveiről tart vetített képes ismertetőt. Házigazda Demeter Zoltán művelődésszervező.



Színház

M STÚDIÓ. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház ma 19 órától a Háromszék Táncstúdióban a Romeo&Julia című produkciót játssza Uray Péter rendezésében. Az előadásra érvényesek az Ábel-bérletek, helyet előjegyeztetni, jegyet vásárolni a kulturális szervezőirodában lehet (telefon: 0267 312 104).

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi magyar színház vasárnap 19 órától a kamarateremben Michel de Ghelderode Escorial előadását játssza Zakariás Zalán rendezésében.



Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi mai programja: 11.15-től román és 11.30-tól magyar szinkronnal Legeslegjobb cimborák – Állati a buli; 13-tól román felirattal és 13.15-től magyar szinkronnal Kicsinyítés; 15.30-tól A legsötétebb óra román felirattal; 15.45-től Pororoca; 18-tól Gengszterzsaruk román felirattal; 18.30-tól Kincsem román felirattal; 20.30-tól Tiszta szívvel román felirattal; 20.45-től The Di­saster Artist román felirattal. VASÁRNAP: 11.15-től román és 11.30-tól magyar szinkronnal Legeslegjobb cimborák – Állati a buli; 13.30-tól román és 15.30-tól magyar szinkronnal Kicsinyítés; 13.15-től The Commuter – Nincs kiszállás; 16.15-től The Disaster Artist; 18-tól 1945 román felirattal; 18.30-tól Daddy Cool román felirattal; 20-tól Testről és lélekről román felirattal; 20.30-tól Happy End román felirattal.



Előadás és megemlékezés

A sepsiszentgyörgyi Kriza János Unitárius Dalárda és a szentivánlaborfalvi Székely István Dalkör ma 20 órától közös előadást tart a szentivánlaborfalvi kultúrházban. A rendezvényen megemlékeznek a doni áttörés 75. évfordulójáról is.



Hitvilág

IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT. Sepsiszentgyörgyön ma 18 órától a szemerjai református templomban igehirdető Márkus András címzetes esperes, plébános; vasárnap 18 órától a Szent Benedek katolikus templomban igehirdető Bucsi Zsolt lelkész; hétfőn 18 órától az evangélikus templomban igehirdető Takács Dezső plébános.

BOLDOG ÖZSÉB-BÚCSÚ KÉZDIVÁSÁRHELYEN. Ma, Esztergomi Boldog Özséb ünnepén 11 órától kezdődik a főpásztori szentmise a kézdivásárhelyi Boldog Özséb-templomban.

SZERETETVENDÉGSÉG KÖNYVBEMUTATÓVAL. Vasárnap 16 órától a sepsiszentgyörgyi unitárius egyház tanácstermében a helyi unitárius nőszövetség szeretetvendégséget tart az Árkosról, Kőröspatakról, Kálnokról elszármazottakkal együtt. Meghívott előadó Kisgyörgy Zoltán, aki legújabb könyvét – Barangolás a Székelyföldön: Kovászna megye. Budapest, 2017 – mutatja be. Ára 45 lej.



Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma és vasárnap 8–12-ig és 16–20 óráig a Grigore Bălan tábornok úti Salvia I. (0267 313 513), csütörtökig naponta 20–8 óráig az 1918. december 1. úti Salvia II. (telefon: 0267 313 112, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen hétvégén a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961), hétfőtől a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015); Kovásznán ma 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), ma 8–16 óráig, vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton ma 9–13 óráig a Mária (0729 935 431) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Dr. Támpa-Ráduly Antónia szombaton és vasárnap 10–12 óráig Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1-es tömbház, I bejárat, 1-es ajtó alatti fogászati rendelőben fogadja a sürgősségi eseteket. Telefon: 0267 708 465.



Röviden

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. január 22-én, hétfőn 9–12 óráig javítási munkálatok miatt felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást Sepsiszentgyörgyön a Hóvirág utca fölötti városrészben, a Millennium, Akác, Vadász, Ibolya, Ion Luca Caragiale, Szabédi László, Mikszáth Kálmán, Visky Árpád, Világlátó, Cserey Jánosné, Diószeghy László, Varga Nándor és Lósy-Schmidt Ede utcában. A munkálatok befejezése után a szolgáltatott ivóvíz zavaros lehet. Az esetleges kellemetlenségekért megértést és türelmet kérnek.

HAGYOMÁNYOS FARSANGI MULATSÁGOT tartanak szombaton Árkoson. A farsangi felvonulás délelőtt 10 órakor indul, 20 órától farsangi bállal zárul a rendezvény a kultúrotthonban, amelyre mindenkit szeretettel hívnak.