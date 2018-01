Költözés és külföldi bemutatkozás (Székely Nemzeti Múzeum )

Szokatlan évek elé néz a Székely Nemzeti Múzeum. Kovászna Megye Tanácsa, a fenntartó európai uniós alapokból nyert pályázatból felújíttatja az intézmény infrastruktúráját. Folyik a közbeszerzési eljárás a műszaki tervezésre, majd ugyanúgy kivitelezőt kell keresni. Az uniós pályázat nem tartalmazza a kiállítóterek berendezését, az a megyeházára hárul.



Az élet megy tovább

Az idei évben őszig szerveztek programokat, aztán következik a két és fél-három évig tartó felújítás. A Székely Nemzeti Múzeum annyira fontos intézmény Székelyföld, főleg a háromszékiek számára, hogy nem engedhetik meg maguknak azt a luxust, hogy erre az időszakra bezárják – fogalmaz az igazgató. Azt szeretnék, hogy Sepsiszentgyörgy belvárosában egy reprezentatív épületben helyezzék el az irodákat, személyzetet, kis kiállítótér is legyen, ott havonta, kéthavonta kamarakiállításokat szervezhessenek saját vagy hozott anyagból. Erre van ígéret.

A szakmai munka amúgy sem szűnik meg, hiszen folytatódik a leltározás, digitális feldolgozás, a gyűjtés. Lehet, hogy egyes tevékenységek takaréklángon zajlanak majd, de nem szűnnek meg – mondotta az igazgató.

Az év legnagyobb kihívása az, hogy a rájuk bízott értékeket megfelelő módon elköltöztessék és tárolják. Erre kidol­gozott stratégiájuk van: hogyan csomagoljanak, az őrzést megoldják, térfigyelő kamerákat szereljenek fel, a kellő hőmérsékletet biztosítsák. Fontos, hogy ne legyen káosz, ha valamit elő kell venni, ne kelljen keresni. Ezért tömbösítve tárolják a részlegek anyagát a Termés utcai raktárakban, valamint a Kórház utca aljában levő volt fogorvosi rendelők épületében. A költözés megszervezéséhez felhasználják a budapesti Néprajzi Múzeum tapasztalatait.



Programok

Miközben költöznek, biztosítják a programokat, kiállításokat őszig. Véget ért a Jégkorszak című tárlat, és hétfőn, a magyar kultúra napján megnyitják a Tehetségük az isteni ingyen kegyelem ajándéka című, Dóczyné Berde Amál festőművész és Berde Mária írónő életét bemutató kiállítást, amelyet a Balassi Intézet – Magyarország Kulturális Központja sepsiszentgyörgyi fiókintézete szervezett.

Február közepén a Magyar Néprajzi Múzeum immár negyedik kiállítását hozzák el Sepsiszentgyörgyre: A Fekete-Körös magyarsága című tárlatot. Belényes völgyének is nevezik a térséget, amely a Nyugati Érchegység lábánál fekvő kis magyar sziget: Köröstárkány, Kisnyégerfalva, Várasfenes. Székely eredetű, öntudatú magyarok élnek ott, be szeretnék hozni a köztudatba, hogy Bihar megyében is élnek székelyek, mondotta az igazgató. Szép népzenei és népdalkincse van a kistérségnek, azt a Szent György Napok alatt a múzeumkerti színpadon mutatják majd be: köröstárkányiak is fognak zenélni. Felhívást tesznek közzé, miszerint a térség szülöttei vagy leszármazottaik ingyen tekinthetik meg a kiállítást. Vargha Mihály úgy véli, ezzel a gesztussal lehet, hogy behoznak tizenöt-húsz embert, akik amúgy nem mentek volna múzeumba. Céljuk, hogy minél több embert szoktassanak hozzá a múzeumlátogatáshoz.

Májusban Weöres Sándor költőt mutatják be a Petőfi Irodalmi Múzeum anyagából összeállított interaktív kiállításon.



Vendégszereplés

Miközben gyűjteményeiket raktározzák, igyekeznek külföldön vendégszerepelni, közölte a múzeumigazgató. Idén a fő esemény Budapest szívében, a Vigadóban, a Magyar Művészeti Akadémia kiállítótermeiben bemutatandó tárlatuk, amely képzőművészeti gyűjteményük legreprezentatívabb 80 darabját sorakoztatja fel. Többek között Gyárfás Jenő, Barabási Miklós, Mattis-Teutsch János, Nagy Imre, Korondi Jenő alkotásai lesznek láthatók. A kiállítást Németh Zsolt, a magyar Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke fogja megnyitni augusztusban. A fővárosból majd Veszprém megyébe vándorol a tárlat, és szervezik a további helyszíneket is, a testvérmegyék érdeklődnek.

A témánál tartva Vargha Mihály hozzátette, 2019-ben Budapesten a Hadtörténeti Múzeumban mutatják be az 1848-as kiállítást Gábor Áron ágyújával. A jelenleg láthatókon kívül más darabokat is kivisznek, a házigazdák vállalták azok restaurálását. Így majd gazdagabb kiállítás tér vissza.

Remények

Vargha Mihály reméli, hogy a közbeszerzési eljárás nem húzódik el, és ősszel megtörténik a múzeum felújítását célzó első kapavágás. Abban is reménykedik, hogy a Gyárfás Jenő Képtár 2019-ben elkészül, az hatalmas segítség lenne átmeneti állapotukban, mert ott nagy a belakható tér.

Bízik abban, hogy a munkálatokkal párhuzamosan a szomszédos ingatlan rendbetétele is elkezdődik. Ez az unitárius és római katolikus egyházi ingatlanok közötti telek a múzeumé. Most már elkészült az övezeti urbanisztikai terv, és végre lehet oda tervezni. Elkészülte után az utca felőli épületbe költözik majd át a múzeumi adminisztráció, és utcára nyíló könyv- és ajándékboltot is kialakítanak. A volt múzeumőri lakásban, ahol most az irodák székelnek, múzeumpedagógiai foglalkozásnak szánt tereket rendeznek be.