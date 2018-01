Nyuszi mint kormányfő? (Kármentő)

A liberális párt Mobra motorbiciklijét irányító Ludovic Orban szerint: ketten kétfelé, egyik jobbra, másik balra rángatta a kormányt, és miközben egyik a féket taposta, másik a gázpedált nyomta. Mindenképp Dragnea akarja uralni a kormányt, és mindenkit megbuktat, akiket kezdetben keblén melenget, de később nem úgy táncolnak, ahogy ő fütyül... Ha őt nevezi ki tavaly ilyenkor Johannis miniszterelnöknek, akkor nem állt volna be azóta már két kormányválság, és nem vacakolnak annyit az igazságügyi törvénnyel, amely végül mégis majdnem olyan lett, amilyent egy évvel ezelőtt akartak. A kormányváltások miatt nagy a bizonytalanság, esik a lej, nőnek a hitelkamatok, drágul minden.

De hát ez van. A kormányfő, jobban mondva a sofőr lecseré­lése megtörtént, és most jöhet az újabb pilóta. Talán szinte mindegy is, kicsoda arra a rövid időre, amíg ismét megbuktatja saját pártja. Legjobb az ilyesmit sorshúzással eldönteni. Dragnea álszerénykedett kissé, miszerint ő a miniszterelnök-húzáson részt sem vesz, úgymond neki „nincs szerencsés keze”. Eddig nem így történt, saját kezűleg emelte ki a kalapból, helyezte miniszterelnöki székbe a kormányfőket, mint a (kísérleti) nyulakat. Azok ugyan kezdetben még nyuszikáknak mutatkoztak, de aztán kinőtt a szarvuk, és tovább már nem akartak engedelmeskedni, (párt)vezérkosokká szerettek volna avanzsálni. A nyúlszerepből korán kinőtt, már-már oroszlánként viselkedő alfahím-jelölteket nem tudta kordában tartani, ezért fokozta le áldozati báránnyá őket.

Vigaszul „falubelijét”, szintén Teleorman megyeit szemeltek ki utódnak, egy mostanig árnyékban meghúzódó, szerény ibolyavirágot, Viorica Dăncilăt. (Mennyi a tehetséges ember abban az egy, árva megyében, ahol a társadalmi segélyezettek száma szintén a tehetségekhez hasonlóan kimagasló, viszont a hírek szerint egyetlen könyvesboltot sem találni – akad még ilyen!) Ez a hölgy tulajdonképpen mérgezett alma lehet Dragnea számára, hiszen most, a nagy női zaklatások divatjának idején elég veszélyes, ha elege lesz a hölgyből (hölgyből is megárt a sok), le akarja cserélni egy újabbra, s amilyen időket élünk, Ibolyka rögtön érvelhet, hogy erőszakot akar ellene elkövetni, két vállra szeretné fektetni, mint két korábbi elődjét, Tudosét és Grindeanut. Bár az is lehet, hogy majd kezes bárányként a vezér kezéből eszik.

A többi párt háza táján is jobbnál jobb miniszterelnök-jelöltek hevernek parlagon, akik szintén jók lennének kormányfőnek. Az ellenzék előrehozott választásokról álmodozott, csak nem lehet tudni még, mivel lehetne pártjaikhoz édesgetni a szavazókat. Bármelyik ellenzéki pártunk ki tudna állítani egy miniszterelnököt és kerekded kormányt is, minden elképzelés és kormányprogram nélkül, csak úgy, puszta hazafiasságból. A liberális pártból Ludovic Orban azt mondta, megszavazna bármilyen kormányt, amelyben nem vesz részt az SZPD. Csak sejteni lehet, például még azt az áldozatot is meghozná, hogy ő legyen a miniszterelnök. Mivel ez nem jött össze, most fogadóirodát nyitnak, ahol arra lehet tippelni, hogy az újabb kormány meddig bírja szusszal. A Mentsétek meg Romániát Szövetség szintén hajlandó lenne ilyenszerű önfeláldozásra, és legszívesebben ellenzékbe juttatta volna a mostani kormánypártot. Tőlük is bármikor kerülne, aki férfias vállaira venné az ország kormányzásának nehéz, de úgy látszik, mégis édes terhét. A Népi Mozgalom Párt hős vezére, Băsescu is kijelentette, hogy nekik is van miniszterelnök-jelöltjük, legalább kettő. Csodálkozunk, hogy saját magát nem ajánlotta.

Egyedül az RMDSZ-nek nem áll szándékában kormányt alakítani, ő mára, mint kötelet ok nélkül látott ember, mindenkivel, még az ellenzékkel szemben is ellenzékben van.