Újabb botrány az ortodox egyháznál

Lemondott tegnap tanári állásáról a tanórán nyilvános önkielégítéssel vádolt kiskapusi ortodox vallástanár, de valószínűleg papi hivatásától is meg kell válnia. A kiskapusi Nicolae Teclu Technológiai Gimnáziumban tanító hittantanárt – aki egyébként ortodox pópa – az egyik 12. osztályos diáklány telefonjával filmezte le. A felvételen látható, hogy a pópa a tanári asztal mögött ül furcsa testhelyzetben és furcsán mozog. A lány aztán továbbküldte osztálytársai­nak a felvételt, amely úgy került nyilvánosságra, hogy az egyik diáklány édesanyja megtalálta azt a telefonon. Liviu Pop oktatási miniszter lemondásra szólította fel a már tizenöt éve hittantanárként is tevékenykedő papot, és egyben azt is elmondta, a lány az eset után panaszt tett osztályfőnökének, az azonban nem tájékoztatta az iskola vezetőségét. Erdély ortodox metropolitája, Laurenţiu Streza is vizsgálatot rendelt el, és kijelentette: amennyiben kiderül, hogy a vádak igazak, a pap többé nem szolgálhat az egyházban. Az ügyben a tanfelügyelőségen és az érsekségen kívül a rendőrség és a medgyesi törvényszéki ügyészség is vizsgálatba kezdett. (Főtér)