Farkas Árpád legszebb versei Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Ház dísztermében ma 18 órától, Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében kedden 19 órától mutatják be Farkas Árpád, lapunk szerkesztőbizottsága elnökének a magyar kultúra napja alkalmából az AB-ART Kiadónál megjelentett Legszebb verseit. A költővel Balázs F. Attila kiadóvezető beszélget. Közreműködik Kolcsár József színművész, házigazda Szonda Szabolcs könyvtárigazgató.





A magyar kultúra napja

KIÁLLÍTÁS A MÚZEUMBAN. A Székely Nemzeti Múzeum, a Balassi Intézet – Magyarország Kulturális Központja, Sepsiszentgyörgy, az Erdélyi Református Egyházkerület és a Házsongárd Alapítvány szervezésében a Székely Nemzeti Múzeumban ma 17 órától megnyitják a Tehetségük az „isteni ingyen kegyelem” ajándéka című, Dóczyné Berde Amál festőművész és Berde Mária írónő életét bemutató kiállítást. Az esemény házigazdája Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója. A kiállítást megnyitja Brendus Réka nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár, kurátor Szebeni Zsuzsanna színháztörténész, grafika: Szebeni-Szabó Róbert.

TUDOMÁNYTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS nyílik ma 18 órakor a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében, amellyel a magyar tudomány és kultúra előtt kívánnak tisztelegni, ugyanakkor alkalmas arra, hogy a felnövekvő nemzedéknek felkeltse érdeklődését a tudományok és a találmányok világa iránt. Külön érdekessége a kiállításnak a magyar tudósokról elnevezett nemzetközi díjak bemutatása. A tárlat 80 poszterből áll, amely dr. Pálfi György professzor másfél évtizedes munkája. A megnyitón részt vesz v. Oláh István, a Magyarok Világszövetsége Kárpát-medencei térségének elnöke. Az iskola diákjai szavalataikkal, az iskola tudóskörének egy kis bemutatójával, illetve a Canticorum Női Kar Birtalan-feldolgozásokkal teszi ünnepélyesebbé az eseményt.

EMLÉKEZÉS MAGYARI LAJOSRA. Kovásznán ma 17 órától a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület szervezésében Magyari Lajos költőre, közíróra emlékeznek a Művelődési Ház Ignácz Rózsa Termében. Meghívottak: Czegő Zoltán költő, író (Sepsiszentgyörgy) és Szabó Zsolt irodalomtörténész, főszerkesztő (Kolozsvár). Házigazda Gödriné Molnár Márta ny. tanárnő. Közreműködik a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Líceum Diákszínpada, amely Molnár János tanár irányításával a Csoma Sándor naplója című poémát jeleníti meg.

IOCHOM ISTVÁN, lapunk munkatársának Hadifogolyélet Nyugaton és a Szovjetunióban című könyvét a kézdiszentkereszti községi könyvtárban ma 18 órától Ambrus Ágnes magyartanár, ny. egyetemi adjunktus mutatja be.

A HÁROMSZÉKI TÉT-ESTEK (Tudás–Élmény–Tapasztalat) sorozatban kedden 18 órától Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében Reisinger János magyarországi irodalomtörténész tart előadást Ki nekünk Arany János? címmel.

IGNÁCZ RÓZSA ARCAI. Baróton az Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár Termében kedden 19 órától a magyar kultúra napja alkalmából kiállítás nyílik Ignácz Rózsa arcai címmel, majd Szebeni Zsuzsanna színháztörténész, a sepsiszentgyörgyi Balassi Intézet – Magyarország Kulturális Központja vezetője az intézmény eddigi tevékenységéről, jövőbeli terveiről tart vetített képes ismertetőt. Házigazda Demeter Zoltán művelődésszervező.



Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi magyar színház e heti előadásai: január 23-án, kedden, 24-én, szerdán és 25-én, csütörtökön 11 órától a kamarateremben Đorđe Lebović: Az ezredik éjszaka, rendező Zakariás Zalán; január 26-án, pénteken 19 órától a kamarateremben Harold Pinter: Évforduló, rendező Alexandru Dabija.

HAHOTA. A marosvásárhelyi színtársulat január 23-án, 24-én, 25-én és 26-án 17 és 20 órától a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színházban, február 14-én, szerdán 17 és 20 órától a kovásznai művelődési központban előadja a Nincs mese! című zenés szilveszteri kabarét Kovács Levente rendezésében. A jegyek a sepsiszentgyörgyi előadásra elfogytak.



Zene

LECKEHANGVERSENY – Bartók Béla és a népzene. A 2017/2018-as évad újabb Leckehangversenyére kerül sor Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház nagytermében ma 10 és 12 órától. Az előadás Bartók Béla és a népzene viszonyát járja körül, Bartók művészete és tudományos teljesítménye ugyanis nemcsak a magyar és az európai zenetörténet, hanem az egyetemes kultúra szempontjából is korszakalkotó jelentőségű. Művei jelentős része a népzenéből táplálkozik, ezért érdekes meghallgatni a dallamokat eredeti népi, majd szimfonikus feldolgozásban is. A leckehangversenyen a Codex együttes zenél. A belépő ára 5 lej.



Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102) mai programja: 18 órától Testről és lélekről (magyar játékfilm, 116 perc, 2017) román felirattal; 18.15-től Kincsem (magyar romantikus kalandfilm, 121 perc, 2017) román felirattal; 20.15-től Tiszta szívvel (magyar akcióvígjáték, 101 perc) román felirattal; 20.30-tól Brazilok (magyar vígjáték, 95 perc, 2016) román felirattal.



Hitvilág

IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT. Sepsiszentgyörgyön ma 18 órától az evangélikus templomban igehirdető Takács Dezső plébános; kedden a Gyöngyvirág utcai református templomban igehirdető Zelenák József lelkész-esperes.

ÉLET A LÉLEKBEN SZEMINÁRIUM KÉZDISÁRFALVÁN. Ma 18 órától a kézdisárfalvi kápolnában kezdődik a kilenchetes Élet a Lélekben szeminárium. A szemináriumon a fő munkát Isten Lelke végzi, de elvégzéséhez szükséges a kitartás, az őszinteség, a bátorság és a hajlandóság a közösségi életre. A szeminárium segítséget tud nyújtani, hogy teljes szívvel éljük az evangéliumot, segít az Istennel való bensőséges kapcsolatban és a hitben való növekedésben. Mindenkit várnak, aki meg akarja tapasztalni a hit elevenségét, a Jézussal való élet örömét és Isten közelségét, szeretetét. Jelentkezni a helyszínen lehet a kezdés időpontján.



Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig az 1918. december 1. úti Salvia II. (telefon: 0267 313 112 , éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár teljesít szolgálatot.



Röviden

ÁRAMSZÜNET. Dálnokon ma 8–15 óráig; Csernátonban ma 9–16 óráig; Felsőcsernátonban kedden és csütörtökön 9–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

IVÓVÍZ. A Közüzemek ma 9–12 óráig javítási munkálatok miatt felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást Sepsiszentgyörgyön a Hóvirág utca fölötti városrészben, a Millennium, Akác, Vadász, Ibolya, Ion Luca Caragiale, Szabédi László, Mikszáth Kálmán, Visky Árpád, Világlátó, Cserey Jánosné, Diószeghy László, Varga Nándor és Lósy-Schmidt Ede utcában. A munkálatok befejezése után a szolgáltatott ivóvíz zavaros lehet. Az esetleges kellemetlenségekért megértést és türelmet kérnek.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszent­györgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma és szerdán 18 órától társaságitánc-tanfolyam kezdőknek. Telefon: 0722 233 774. Info: facebook@liveartdancestudio.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 8 órától aerobik felnőtteknek, 9 órától aerobik nyugdíjasoknak, 17 órától aerobiktánc óvodásoknak Kelemen Szende vezetésével, 19 órától aerobik felnőtteknek, 20 órától aerobik férfiaknak. Telefon: 0722 243 234.

KÉZIMUNKAKÖR. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Pinceklubjában ma 16 órától a Háromszéki fürge ujjak kézimunkakörbe várnak minden kézimunkázni (kötni, horgolni, hímezni stb.) szerető fiatalt és időset egyaránt.

SZELEKTÍV HULLADÉK. A Tega Rt. január 22–26. között szelektív hulladékot szállít Sepsiszentgyörgyön és vidéken a magánházak lakóövezeteiben. Információk a 0267 310 123-as telefonszámon igényelhetők.