Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a székelyvéckei születésű

id. VELENCEI JÁNOS

életének 82. évében 2018. január 20-án csendesen elhunyt.

Drága halottunkat január 23-án, kedden 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi közös temető ravatalozóházától római katolikus szertartás szerint.

Részvétfogadás 12 órától.

A gyászoló család

055

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, anyós, nagymama és rokon,

özv. BARTI ISTVÁNNÉ

SZINTE IBOLYA

ny. tanítónő

életének 81., özvegységének 10. évében hosszas, de türelemmel viselt betegség után elhunyt.

Temetése 2018. január 22-én 14 órakor lesz a székelytamásfalvi ravatalozóháztól.

A gyászoló család

du

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, rokon, jó szomszéd, a csíkszentdomokosi születésű sepsiszentgyörgyi

özv. BÁZSA PATAKI ERZSÉBET

életének 74. évében Budapesten csendesen elhunyt.

Temetése 2018. január 23-án 13 órakor lesz a szemerjai új református temetőben.

Részvétfogadás temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4303567

Megtört szívvel tudatjuk, hogy

VIRÁG ILONA

(született UGRI)

türelemmel viselt, hosszú betegség után 61 éves korában végleg eltávozott szerettei köréből.

Végső nyughelyére 2018. január 23-án 15 órától helyezzük a szemerjai új temetőben.

Részvétfogadás temetés előtt egy órával.

Drága emléke szívünkben él.

A gyászoló család

056



Köszönetnyilvánításs

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

SIKES ALBERT temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

4303547



Megemlékezés

„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, nem volt időm arra, el kellett indulni. Szívetekben hagytam emlékem örökre, ha látni akartok, nézzetek az égre.” Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi

KARÁCSONY ÁRPÁDRA (kicsi Suber), aki hat hónapja távozott szerettei köréből. Áldott legyen a hely, ahol örök álmát alussza. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4303594

Arany volt a szíved, munka az életed, a jó Isten hívott, mert nagyon szeretett. Megpihent a dolgos, jó anyai szív, áldás és hála övezi a sírt. Szerető anya voltál, drága édesanya és nagyanya, bánatos családodnak most az őrangyala. A nehéz és küzdelmes élet után megpihentél Jézus oldalán. Emlékezünk a sepsikőröspataki MIHÁLY DÁVIDNÉRA (Teréziára), aki húsz éve hagyott itt minket. Hiányod mindig érezni fogjuk. Pihenj csendesen, drága édesanyám.

Gyermekei

és azok családja

4303587

Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi VARGA LÁSZLÓRA halálának második évfordulóján. Áldott emléke szívünkben örökké élni fog. „Csak az hal meg, akit elfelejtenek.”

Szerettei

051

„Emlékezzetek, s kérlek, ne felejtsetek. Emlékezzetek, és a végen túl is szeressetek. Emlékezzetek, s akkor talán örökre veletek lehetek.” Fájó szívvel emlékezünk

PALIKÓ KÁROLY

CSABÁRA halálának harmadik évfordulóján.

Szerettei

054

Halálába soha bele nem nyugvó hozzátartozói emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, 2007. január 22-re, a berecki 29 éves

MÁTYÁS LÁSZLÓ tragikus halálának évfordulóján.

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerettei

10574

Dr. SZŐTS DÁNIEL

ma, egy évvel halála után is nagyon hiányzik világunkból. A közért élt, tett, és biztatón világított rá követendő utunkra. Kegyelettel emlékezünk rá és körünk minden elhunyt, egykori tagjára.

Barátai

4303589